Накопление депутата Одесского горсовета Олега Этнаровича

Депутат Одесского городского совета Олег Этнарович. Фото: Олег Этнарович/Facebook

Депутат Одесского городского совета Олег Этнарович подал ежегодную декларацию о доходах за 2025 год. В документе указано приобретение нового дорогого автомобиля, владение большими коммерческими площадями и доли в уставных капиталах нескольких компаний. Также семья декларирует значительные суммы наличными в иностранной валюте.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации депутата.

Данные декларанта

Олег Этнарович занимает должность депутата в Одесском городском совете. В состав его семьи, указанной в отчете, входят жена Светлана и дочь Полина. Большинство недвижимости и транспортных средств зарегистрированы на членов семьи.

Объекты недвижимости

В собственности семьи находится ряд крупных объектов. В частности, депутат владеет 50% магазина площадью 1370 м² стоимостью более 16 млн грн и нежилыми помещениями на 956 м². Жена имеет квартиру на 295 м² стоимостью 4,7 млн грн, офис и два машиноместа. В 2024 году Этнарович приобрел еще одну квартиру в Одессе за 1,8 млн грн.

Ценные авто

В июне 2025 года дочь депутата Полина стала обладательницей Porsche Macan стоимостью 3,89 млн грн. Это уже второй автомобиль этой марки в семье — первый принадлежит жене с 2016 года. Также Светлана Этнарович владеет грузовиками Scania и Renault, а также двумя прицепами Schmitz.

Корпоративные права

Депутат задекларировал доли в уставных капиталах предприятий. Самая большая из них - в ООО "Фланкер" (87%), что в денежном выражении составляет более 50 млн грн. Также он имеет доли в "Академии спорта" (800 тыс. грн), "Академии киберспорта" и регбийном клубе "Кредо-63". Жена владеет долей в "ЭКО Менеджмент Групп" на сумму 20,7 млн грн.

Полученные доходы

Основным доходом семьи является предпринимательская деятельность. За год Олег Этнарович заработал как ФЛП 9,3 млн грн, а его жена - 6,2 млн грн. Также зафиксировано страховую выплату депутату в размере почти 900 тыс. грн и выплаты за использование торговых знаков ("Витол", "Автоженева").

Денежные активы

Семья хранит значительные суммы наличными: 250 тыс. евро, 180 тыс. долларов и 350 тыс. гривен у самого депутата. На банковских счетах жены указано более 119 тыс. евро. Кроме того, семья предоставила займы третьим лицам на общую сумму более 70 тыс. долларов.

Ценное имущество

В декларации указаны три швейцарские часы: Ulysse Nardin, Breitling и OMEGA. Стоимость последних, приобретенных в 2023 году, составляет 302 тыс. грн. Информация о стоимости двух других часов в документе отсутствует.

Как сообщали Новини.LIVE, в 2025 году жена председателя Одесского областного совета Григория Диденко Юлия Диденко прекратила пользоваться автомобилем Audi SQ8 2021 года выпуска. Ранее эта машина была указана в декларации как такая, которой она пользуется с 2023 года. В новом документе авто уже не указано.

Также Новини.LIVE писали, что начальник Одесской таможни Андрей Коливер обнародовал декларацию за 2025 год. В ней он указал доходы, недвижимость, транспорт и сбережения своей семьи. Основной доход в семье получает жена от бизнеса. Сам чиновник задекларировал зарплату и валютные накопления.