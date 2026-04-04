Заместитель председателя Одесского облсовета задекларировал новые квартиры

Заместитель председателя Одесского облсовета Олег Радковский. Фото: Facebook

Первый заместитель председателя Одесского областного совета Олег Радковский подал декларацию за 2025 год. В документе появились новые объекты недвижимости, которые он оформил на себя. Речь идет о двух квартирах, приобретенных в течение года. Часть активов в декларации указана без стоимости.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации Олега Радковского, опубликованной НАПК.

Доходы Олега Радковского за 2025 год

Согласно декларации, за год Олег Радковский получил 1,09 млн грн зарплаты в областном совете. Его жена задекларировала еще 630 тыс. грн от продажи имущества.

Больше всего денег семья хранит наличными. В декларации указано 7 млн грн и 100 тысяч долларов. Также у чиновника есть более 523 тыс. грн на банковском счете, у жены — всего несколько тысяч гривен.

Также семья имеет долги в банках. За год они никак не изменились. В декларации остался старый кредит на 182 771 доллар, оформленный еще в 2004 году, а также заем на более 2,8 млн грн, который он получил в 2022 году.

Читайте также:

Имущество и драгоценности семьи Радковского

В 2025 году чиновник стал владельцем двух квартир в Одессе. Одна имеет площадь 209,8 квадратного метра, другая — 86,5. Обе записаны на него лично.

В декларации также остаются предыдущие активы семьи. В частности, квартира площадью 400,6 кв. м и еще одна на 86,7 кв. м, которые записаны на него. Жена владеет квартирой на 146,8 кв. м и земельным участком площадью 907 кв. м. Также в декларации есть дачный дом площадью 53,5 кв. м, который находится в общей долевой собственности.

Отдельно задекларированы ценные вещи. Речь идет о часах брендов Franck Muller, Rolex, IWC и Cartier. Часть из них принадлежит самому чиновнику, а другой владеет его жена. Например, мужские часы Franck Muller оценены в 250 тысяч гривен, женские в 800 тысяч гривен. Также в декларации есть часы Rolex стоимостью около 100 тысяч гривен и IWC, который стоит 250 тысяч.

Кроме этого, в документе указаны ювелирные изделия с бриллиантами от брендов Damiani, Cartier и De Grisogono. Они оформлены на жену. Также задекларирована шуба Louis Vuitton из меха соболя. При этом в большинстве случаев стоимость этих активов в декларации не указана.

В декларации также появился новый автомобиль. В 2025 году жена чиновника приобрела Porsche Cayenne 2017 года стоимостью 800 тыс. грн. В то же время в собственности самого Радковского остается Mercedes-Benz GL 550 2007 года, который он задекларировал еще в 2022 году. Его стоимость в документе не указана.

Как изменились доходы Радковского за год

Если сравнивать декларацию с предыдущей за 2024-й год, наибольшие изменения касаются именно недвижимости. В новой декларации появились две новые квартиры в Одессе, которых раньше не было и авто. По доходам и деньгам резких изменений нет. Основные источники остаются теми же.

Больше деклараций одесских депутатов

Как ранее сообщали Новини.LIVE глава Приморской райадминистрации Одессы Марат Королев подал декларацию. За 2025 год он получил 774 765 грн. Жена задекларировала доход от предпринимательской деятельности — 900 138 грн. Также в декларации есть денежные подарки детям. Дочь получила 90 000 грн, и еще 90 000 грн задекларировано для сына. Кроме этого, члены семьи получали государственные выплаты — по 1000 грн по программам "єПідтримка" и "Зимова підтримка".

Также Новини.LIVE писали, что депутат Одесского городского совета Олег Звягин подал годовую декларацию за 2025 год. Он пользуется квартирой площадью 115,2 м². Она оформлена на другого гражданина, но право пользования имеют сам депутат, его жена и дочь. Стоимость жилья на момент приобретения составляла 2 020 223 грн. В семье есть три автомобиля. Жена владеет Toyota RAV4 2017 года, который указан как похищенный. Сам депутат имеет Nissan Murano 2017 года. Также в 2025 году он приобрел новый BYD Song Plus 2024 года за 935 200 грн.