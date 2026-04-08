Депутат Одесского горсовета в прошлом году насобирала на квартиру

Депутат Одесского горсовета Ирина Куценко.

Депутат Одесского горсовета Ирина Куценко подала декларацию за 2025 год. Документ обнародовали 17 марта 2026 года. В нем — новая квартира, несколько авто и доходы семьи. Также указаны сбережения на банковских счетах.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из декларации депутата.

Недвижимость депутата

Согласно декларации, в 2025 году Ирина Куценко приобрела квартиру площадью 30,8 м². Она находится в совместной собственности с детьми. Также у депутата есть еще одна квартира на 61 м², которую она приобрела ранее, в 2014 году. Недвижимость в семье записана и на детей. Сын владеет земельным участком и жилым домом. Дочь имеет земельный участок и садовый дом. Все эти объекты приобретены в разные годы и оформлены как частная собственность.

Авто семьи

В декларации также указаны транспортные средства. Ирина Куценко имеет два автомобиля — Mazda CX7 2008 года и Volkswagen Transporter 2010 года, а также прицеп. Ее муж задекларировал мотоцикл TARO GP1 (2021 года) и электромобиль Volkswagen E-Golf 2015 года.

Доходы Куценко

Доходы депутата за год состоят из зарплаты и других выплат. Она получила 96 тыс. грн зарплаты от общественной организации, еще 232 тыс. грн — как гонорары от благотворительного фонда. Дополнительно задекларировано 49 тыс. грн от продажи имущества и 647 грн другого дохода. Ее муж заработал 234 тыс. грн от предпринимательской деятельности.

Читайте также:

Денежные активы семьи хранятся в банках. Ирина Куценко имеет 189 тыс. грн на счету, а ее муж — 200 тыс. грн.

Что известно об Ирине Куценко

Ирина Куценко - депутат Одесского городского совета, которая представляет округ в районе Таирово. В декларации она указана — мужа Андрея и двух детей: сына Александра и дочь Карину.

Дело против депутата

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности завершили расследование в отношении депутата Одесского городского совета Ирины Куценко и еще шести фигурантов, подозреваемых в присвоении средств местного бюджета, выделенных на городскую программу борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, гепатитами и наркоманией. По версии следствия, часть из полученных 7,5 млн грн была отражена в отчетности с ложными данными о предоставленных услугах, что нанесло бюджету ущерб более 2 млн грн.

В суд направлено обвинительное заключение по статьям о завладении имуществом в крупных размерах, злоупотреблении служебным положением, отмывании средств и подделке документов; наложен арест на имущество фигурантов дела.

Как сообщало Новини.LIVE, депутат Одесского горсовета Анастасия Большедворова обнародовала данные о своих доходах и имуществе за 2025 год. В отчете появился новый автомобиль и указаны денежные сбережения. Также задекларирована недвижимость. Документ подали в начале апреля 2026 года.

Также Новини.LIVE писали, что народный депутат Украины, который в 2019 году был избран от Хаджибейского района Одессы, Олег Колев, обнародовал декларацию за 2025 год. В документе он указал несколько квартир, наличные сбережения в долларах и средства на банковских счетах.