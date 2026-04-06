Доходи одеської депутатки Большедворової: мільйонів немає

Депутатка Одеської міськради.

Депутатка Одеської міськради Анастасія Большедворова оприлюднила дані про свої доходи та майно за 2025 рік. У звіті з’явився новий автомобіль і вказані грошові заощадження. Також задекларовано нерухомість. Документ подали на початку квітня 2026 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на декларацію депутатки.

Декларація Большедворової

Депутатка Одеської міської ради Анастасія Большедворова подала щорічний звіт про доходи та майно за 2025 рік 3 квітня 2026 року. У документі вона вказала членів родини — чоловіка Романа Юрковського та сина Адама. Обоє є громадянами України.

Нерухомість депутатки

Серед нерухомості зазначено нежитлове приміщення площею 3 квадратні метри, придбане у 2021 році за 25 тисяч гривень. Також у власності є квартира площею понад 54 квадратні метри, яку вона придбала у 2022 році за 948 тисяч гривень. Житло перебуває у спільній власності з чоловіком.

Транспорт родини

У транспорті народна обраниця задекларувала два автомобілі. Перший — Ford Escape 2017 року, яким вона володіє з 2021 року. Другий — електромобіль Zeekr X 2023 року випуску, придбаний у грудні 2025 року за 801 503 гривні.

Доходи та активи

За рік Большедворова отримала 400 тисяч гривень доходу від підприємницької діяльності. Крім того, вона задекларувала готівкові заощадження у розмірі 5 тисяч євро.

Новини.LIVE повідомляли, що народний депутат України, який у 2019 році був обраний від Хаджибейського району Одеси, Олег Колєв, оприлюднив декларацію за 2025 рік. У документі він вказав кілька квартир, готівкові заощадження в доларах та кошти на банківських рахунках.

Також Новини.LIVE писали, що перший заступник голови Одеської обласної ради Олег Радковський подав декларацію за 2025 рік. У документі з’явилися нові об’єкти нерухомості, які він оформив на себе. Йдеться про дві квартири, придбані протягом року. Частина активів у декларації зазначена без вартості.