Главная Одесса Доходы одесского депутата Большедворовой: миллионов нет

Доходы одесского депутата Большедворовой: миллионов нет

Дата публикации 6 апреля 2026 17:37
Доходы одесского депутата Большедворовой: миллионов нет
Депутат Одесского горсовета. Фото: Анастасия Большедворова/Facebook

Депутат Одесского горсовета Анастасия Большедворова обнародовала данные о своих доходах и имуществе за 2025 год. В отчете появился новый автомобиль и указаны денежные сбережения. Также задекларирована недвижимость. Документ подали в начале апреля 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на декларацию депутата.

Декларация Большедворовой

Депутат Одесского городского совета Анастасия Большедворова подала ежегодный отчет о доходах и имуществе за 2025 год 3 апреля 2026 года. В документе она указала членов семьи — мужа Романа Юрковского и сына Адама. Оба являются гражданами Украины.

Недвижимость депутата

Среди недвижимости указано нежилое помещение площадью 3 квадратных метра, приобретенное в 2021 году за 25 тысяч гривен. Также в собственности есть квартира площадью более 54 квадратных метров, которую она приобрела в 2022 году за 948 тысяч гривен. Жилье находится в совместной собственности с мужем.

Транспорт семьи

В транспорте народная избранница задекларировала два автомобиля. Первый — Ford Escape 2017 года, которым она владеет с 2021 года. Второй — электромобиль Zeekr X 2023 года выпуска, приобретенный в декабре 2025 года за 801 503 гривны.

Доходы и активы

За год Большедворова получила 400 тысяч гривен дохода от предпринимательской деятельности. Кроме того, она задекларировала наличные сбережения в размере 5 тысяч евро.

Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Украины, который в 2019 году был избран от Хаджибейского района Одессы, Олег Колев, обнародовал декларацию за 2025 год. В документе он указал несколько квартир, наличные сбережения в долларах и средства на банковских счетах.

Также Новини.LIVE писали, что первый заместитель председателя Одесского областного совета Олег Радковский подал декларацию за 2025 год. В документе появились новые объекты недвижимости, которые он оформил на себя. Речь идет о двух квартирах, приобретенных в течение года. Часть активов в декларации указана без стоимости.

декларация Одесса городской совет
Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
