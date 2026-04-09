Жена одесского депутата владеет квартирами, бизнесом и землей

Депутат Александр Иваницкий. Фото: Alexandr Ivanitsky/Facebook

Одесский депутат Александр Иваницкий подал декларацию за 2025 год. В документах — недвижимость, бизнес и миллионные доходы семьи. Значительная часть активов записана на жену. В перечне - квартиры, земля, компании и крупные суммы от продажи активов.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации депутата.

Декларация Иваницкого

Декларацию за 2025 год подал депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий 31 марта 2026 года. В документе указаны жена Юлия Иваницкая и сын Георгий Иваницкий. Основные активы семьи сосредоточены на жене депутата. Это касается как недвижимости, так и бизнеса. В декларации также видны значительные доходы от продажи активов в 2025 году.

Недвижимость семьи

Сам депутат имеет квартиру площадью 59 м², приобретенную в 2013 году за 452 724 грн, а также земельный участок 640 м² (2015 год, 203 грн). Жена владеет значительно большим количеством имущества. Среди него:

квартира 291 м² (2008 год, 74 205 грн)

квартира 78,5 м² (2014 год)

квартира 77,4 м² (2017 год)

квартира 97,5 м² (2014 год)

Также на нее оформлено 10 нежилых помещений площадью от 10,4 до 15,9 м², приобретенные в 2014-2018 годах. Кроме этого, в декларации есть:

земельный участок 788 м² (в пользовании семьи, владелец — другое лицо)

еще один участок на жену (0,0143 м², 2022 год)

садовый дом, которым пользуется семья

Авто и ценные бумаги

Жена депутата имеет автомобиль Toyota RAV4 2002 года выпуска. В 2025 году она также приобрела ценные бумаги, эмитированные Министерством финансов Украины —185 000 единиц номиналом 35,48 грн.

Бизнес и компании

Жена депутата Юлия Иваницкая владеет долями в ряде компаний. Среди них:

"Витол Технолоджи" — 42,49% (45 951 198 грн)

"Виннер-Одесса" — 50% (4 838 000 грн)

"Синта Плюс" — 100% (4 000 000 грн)

"Глобал Нет Лайф" — 100% (1 232 300 грн)

"Автостар Львов" — 50% (1 250 000 грн)

"Форвард-Авто" — 50% (250 000 грн)

"Перспектива-П" — 100% (200 000 грн)

"Синта Фуд" — 100% (100 000 грн)

"Вест Эссетс Менеджмент" — 50% (250 грн)

Доходы за год

Сам депутат задекларировал:

6 075 175 грн — доход от предпринимательской деятельности

749 231 грн — зарплата

247 236 грн — зарплата по совместительству

Его жена получила:

1 653 960 грн — предпринимательский доход

211 499 грн — зарплата

3 560 591 грн — дивиденды

Наибольшие суммы — от продажи активов:

5 289 000 грн — от продажи недвижимости

более 46 млн грн — от продажи ценных бумаг и корпоративных прав (несколько сделок от 2,9 млн до 8,45 млн грн каждая)

Денежные активы депутата

В декларации указаны счета Александра Иваницкого в нескольких банках. Основные средства хранятся в банках "Пивденный", "Пиреус Банк МКБ" и "Радабанк". На счетах депутата:

285 039 грн

65 грн

4 доллара США

322 доллара США

2 евро

88 049 евро

58 562 евро (в "Пиреус Банке")

5 207 евро (в "Радабанке")

Также он задекларировал наличные в размере 3 850 000 гривен. В общем, наибольшая часть средств депутата сосредоточена в евро и наличных.

Денежные активы жены

В декларации значительно большие финансовые активы записаны на жену Юлию Иваницкую. Наличные деньги:

479 000 грн

149 400 евро

Средства на счетах:

14 809 388 грн (банк "Пивденный")

10 716 грн ("ПриватБанк")

3 220 грн ("Пивденный")

185 грн и 76 грн ("Радабанк")

1 298 евро

622 022 евро

Отдельно указаны финансовые обязательства или активы в виде отсрочки платежей:

1 335 703 грн

4 289 167 грн

50 000 грн

5 600 000 грн

2 250 000 грн

2 050 000 грн

4 300 000 грн

1 700 000 грн

Эти суммы вместе составляют более 21 млн грн.

Как сообщали Новини.LIVE, что депутат Одесского горсовета Ирина Куценко подала декларацию за 2025 год. Согласно декларации, Куценко приобрела квартиру площадью 30,8 м². Она находится в совместной собственности с детьми. Также у депутата есть еще одна квартира на 61 м², которую она приобрела ранее, в 2014 году.

Также Новини.LIVE писали, что глава Приморской райадминистрации Одессы Марат Королев подал декларацию за 2025 год. В ней — недвижимость, несколько автомобилей и значительные наличные сбережения. Часть имущества оформлена на других лиц или находится в пользовании семьи. Отдельно указаны доходы жены, подарки детям и средства на счетах.