Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ексдиректор охорони здоров'я Одеси має мільйони дивідендів

Ексдиректор охорони здоров'я Одеси має мільйони дивідендів

Ua ru
Дата публікації: 10 квітня 2026 15:41
Директор департаменту охорони здоров'я. Фото: Левон Нікогосян/Facebook

Директор департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Левон Нікогосян подав декларацію за 2025 рік. У документі вказано житло, авто та значні доходи родини. Найбільше привертають увагу мільйонні дивіденди дружини. Також у декларації вказані готівкові заощадження в гривнях і доларах.

Про це Новини.LIVE дізналися із декларації Левона Нікогосяна.

Родина декларанта

Директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Левон Нікогосян вказав у декларації дружину Елеонору Лазорік-Нікогосян та двох дітей — доньку Габріеллу і сина Давида. Усі члени родини мають громадянство України.

Нерухомість сім'ї

У власності родини — три квартири. Сам Нікогосян володіє житловою площею 43,1 м², яку придбав у 2005 році. Її вартість на момент купівлі становила 184 224 грн. Дружина має дві помешкання. Одна з них — велика, площею 209,5 м², набута у 2015 році. Інша — 104,8 м², придбана у 2010 році. Вартість обох об’єктів у декларації не вказана.

Автомобіль дружини

У 2024 році дружина чиновника придбала автомобіль PORSCHE Cayenne 2013 року випуску. Його вартість на момент купівлі становила 98 700 грн.

Бізнес та доходи

Елеонора Лазорік-Нікогосян володіє 100% компанії "ЮТЕС-21". Її внесок у статутний капітал — 100 000 грн. Загальні доходи родини суттєво відрізняються.

  • Зарплата Левона Нікогосяна у департаменті — 726 287 грн
  • Додаткові виплати від профспілки — 3 000 грн
  • Благодійна допомога — 14 026 грн

Дружина отримала:

  • Зарплату — 240 904 грн
  • Дивіденди від "ЮТЕС-21" — 3 361 288 грн 
  • Благодійну допомогу — 42 078 грн

Найбільшу частину доходу родини становлять саме дивіденди.

Готівкові заощадження

У декларації вказані значні готівкові кошти. У Левона Нікогосяна:

  • 300 000 грн
  • 12 000 доларів США

У його дружини:

  • 3 200 000 грн
  • 18 000 доларів США

Як повідомляли Новини.LIVE, що одеський депутат Олександр Іваницький подав декларацію за 2025 рік. У документах — нерухомість, бізнес і мільйонні доходи родини. Значна частина активів записана на дружину. У переліку — квартири, земля, компанії та великі суми від продажу активів.

Також Новини.LIVE писали, що депутатка Одеської міськради Ірина Куценко подала декларацію за 2025 рік. Документ оприлюднили 17 березня 2026 року. У ньому — нова квартира, кілька авто та доходи родини. Також вказані заощадження на банківських рахунках.

декларація Одеса чиновники
Марія Луценко - Редактор
Марія Луценко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації