Ексдиректор охорони здоров'я Одеси має мільйони дивідендів

Директор департаменту охорони здоров'я. Фото: Левон Нікогосян/Facebook

Директор департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Левон Нікогосян подав декларацію за 2025 рік. У документі вказано житло, авто та значні доходи родини. Найбільше привертають увагу мільйонні дивіденди дружини. Також у декларації вказані готівкові заощадження в гривнях і доларах.

Про це Новини.LIVE дізналися із декларації Левона Нікогосяна.

Родина декларанта

Директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Левон Нікогосян вказав у декларації дружину Елеонору Лазорік-Нікогосян та двох дітей — доньку Габріеллу і сина Давида. Усі члени родини мають громадянство України.

Нерухомість сім'ї

У власності родини — три квартири. Сам Нікогосян володіє житловою площею 43,1 м², яку придбав у 2005 році. Її вартість на момент купівлі становила 184 224 грн. Дружина має дві помешкання. Одна з них — велика, площею 209,5 м², набута у 2015 році. Інша — 104,8 м², придбана у 2010 році. Вартість обох об’єктів у декларації не вказана.

Автомобіль дружини

У 2024 році дружина чиновника придбала автомобіль PORSCHE Cayenne 2013 року випуску. Його вартість на момент купівлі становила 98 700 грн.

Бізнес та доходи

Елеонора Лазорік-Нікогосян володіє 100% компанії "ЮТЕС-21". Її внесок у статутний капітал — 100 000 грн. Загальні доходи родини суттєво відрізняються.

Зарплата Левона Нікогосяна у департаменті — 726 287 грн

Додаткові виплати від профспілки — 3 000 грн

Благодійна допомога — 14 026 грн

Дружина отримала:

Зарплату — 240 904 грн

Дивіденди від "ЮТЕС-21" — 3 361 288 грн

Благодійну допомогу — 42 078 грн

Найбільшу частину доходу родини становлять саме дивіденди.

Готівкові заощадження

У декларації вказані значні готівкові кошти. У Левона Нікогосяна:

300 000 грн

12 000 доларів США

У його дружини:

3 200 000 грн

18 000 доларів США

