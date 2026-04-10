Ексдиректор охорони здоров'я Одеси має мільйони дивідендів
Директор департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Левон Нікогосян подав декларацію за 2025 рік. У документі вказано житло, авто та значні доходи родини. Найбільше привертають увагу мільйонні дивіденди дружини. Також у декларації вказані готівкові заощадження в гривнях і доларах.
Про це Новини.LIVE дізналися із декларації Левона Нікогосяна.
Родина декларанта
Директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Левон Нікогосян вказав у декларації дружину Елеонору Лазорік-Нікогосян та двох дітей — доньку Габріеллу і сина Давида. Усі члени родини мають громадянство України.
Нерухомість сім'ї
У власності родини — три квартири. Сам Нікогосян володіє житловою площею 43,1 м², яку придбав у 2005 році. Її вартість на момент купівлі становила 184 224 грн. Дружина має дві помешкання. Одна з них — велика, площею 209,5 м², набута у 2015 році. Інша — 104,8 м², придбана у 2010 році. Вартість обох об’єктів у декларації не вказана.
Автомобіль дружини
У 2024 році дружина чиновника придбала автомобіль PORSCHE Cayenne 2013 року випуску. Його вартість на момент купівлі становила 98 700 грн.
Бізнес та доходи
Елеонора Лазорік-Нікогосян володіє 100% компанії "ЮТЕС-21". Її внесок у статутний капітал — 100 000 грн. Загальні доходи родини суттєво відрізняються.
- Зарплата Левона Нікогосяна у департаменті — 726 287 грн
- Додаткові виплати від профспілки — 3 000 грн
- Благодійна допомога — 14 026 грн
Дружина отримала:
- Зарплату — 240 904 грн
- Дивіденди від "ЮТЕС-21" — 3 361 288 грн
- Благодійну допомогу — 42 078 грн
Найбільшу частину доходу родини становлять саме дивіденди.
Готівкові заощадження
У декларації вказані значні готівкові кошти. У Левона Нікогосяна:
- 300 000 грн
- 12 000 доларів США
У його дружини:
- 3 200 000 грн
- 18 000 доларів США
