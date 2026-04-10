Экс-директор здравоохранения Одессы имеет миллионы дивидендов

Директор департамента здравоохранения. Фото: Левон Никогосян/Facebook

Директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян подал декларацию за 2025 год. В документе указано жилье, авто и значительные доходы семьи. Больше всего привлекают внимание миллионные дивиденды жены. Также в декларации указаны наличные сбережения в гривнах и долларах.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации Левона Никогосяна.

Семья декларанта

Директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян указал в декларации жену Элеонору Лазорик-Никогосян и двух детей — дочь Габриэллу и сына Давида. Все члены семьи имеют гражданство Украины.

Недвижимость семьи

В собственности семьи находятся три квартиры. Сам Нигогосян владеет жилой площадью 43,1 м², которую приобрёл в 2005 году. Её стоимость на момент покупки составляла 184 224 грн. Жена имеет два жилья. Одно из них — большое, площадью 209,5 м², приобретённое в 2015 году. Другое — 104,8 м², купленное в 2010 году. Стоимость обоих объектов в декларации не указана.

Автомобиль жены

В 2024 году жена чиновника приобрела автомобиль PORSCHE Cayenne 2013 года выпуска. Его стоимость на момент покупки составляла 98 700 грн.

Бизнес и доходы

Элеонора Лазорик-Никогосян владеет 100% компании "ЮТЭС-21". Ее вклад в уставный капитал — 100 000 грн. Общие доходы семьи существенно отличаются.

Зарплата Левона Никогосяна в департаменте — 726 287 грн

Дополнительные выплаты от профсоюза — 3 000 грн

Благотворительная помощь — 14 026 грн

Жена получила:

Зарплату — 240 904 грн

Дивиденды от "ЮТЭС-21" — 3 361 288 грн

Благотворительную помощь — 42 078 грн

Наибольшую часть дохода семьи составляют именно дивиденды.

Наличные сбережения

В декларации указаны значительные наличные средства. У Левона Никогосяна:

300 000 грн

12 000 долларов США

У его жены:

3 200 000 грн

18 000 долларов США

