Чем владеет депутат одесского горсовета: земля, квартиры и акции

Депутат Одесского горсовета. Фото Петр Обухов/Facebook

Одесский депутат Петр Обухов подал декларацию за 2025 год. В ней — две квартиры, более 40 земельных участков и корпоративные права. Также он задекларировал миллионные доходы и значительные денежные активы. Основные поступления — от бизнеса и дивидендов.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из декларации депутата.

Квартиры и земля

В декларации указаны две квартиры. Одна площадью 61,72 м² находится в общей собственности: 33% принадлежат депутату, 67% — Обуховой Татьяне Лазаревне. Вторая квартира площадью 66,7 м² полностью принадлежит Обухову и была приобретена в 2022 году за 1 698 182 грн.

Также задекларировано более 40 земельных участков. Есть небольшие — 474 м² и 800 м², но большинство — это большие наделы около 20 000 м². Основную часть земли депутат приобрел в октябре-декабре 2021 года.

Ценные бумаги

Депутат владеет акциями двух инвестиционных фондов. В фонде "Веладос" он имеет 105 000 акций номиналом 100 грн каждая. Право собственности приобретено в 2019 году. В фонде "Макрос" задекларировано 38 400 000 акций номиналом 1 грн. Эти ценные бумаги он приобрел в 2024 году. Все акции находятся в собственности депутата.

Бизнес и корпоративные права

Обухов имеет доли в нескольких компаниях:

ООО "Жолобы Солар Энерджи" — 9,45%

СПК "Дружба народов" — 25%

ООО "ЮФБ Чугали" — 14,4%

ООО "ЮФБ Залесцы" — 14,4%

ООО "ЮФБ Чугали 1" — 14,4%

Стоимость этих долей в декларации — от 1 440 до 5 375 грн в зависимости от компании.

Доходы депутата

Общий доход депутата за 2025 год превышает 12 млн грн. В частности:

предпринимательская деятельность — 8 036 302 грн

дивиденды (два источника) — 3 076 500 и 620 298 грн

аренда имущества — 181 818 и 129 870 грн

зарплата — 49 085 грн

другие доходы и проценты — 8 838 грн

Денежные активы

Депутат хранит средства в нескольких банках. На счетах в гривне:

3 478 415 грн — банк "Пивденный"

1 433 663 грн — "ВСТ Банк"

59 312 грн — Универсал Банк

52 680 грн — ПриватБанк

Всего на его счетах есть 5 024 070 гривен.

Также задекларировано:

1 200 000 грн наличными

1 934 евро и 4 евро на счетах

5 559 долларов США взносов в финансовые учреждения

Как сообщали Новини.LIVE, что Одесский депутат Александр Иваницкий подал декларацию за 2025 год.

Также Новини.LIVE писали, что экс-директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян подал декларацию за 2025 год.