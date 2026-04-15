Экс-заместитель КП в Одессе имеет миллионы в крипте и бизнесе

Котельная в Одессе. Фото иллюстративное: Думская

Бывший заместитель директора КП "Теплоснабжение города Одессы" Евгений Колопенюк подал декларацию перед увольнением. В ней — миллионные активы, криптовалюта и крупный бизнес. Также задекларированы значительные денежные сбережения и недвижимость. Часть компаний фигурирует в уголовном производстве.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из декларации экс-чиновника.

Кто подал декларацию

Речь идет о Евгении Колопенюке — бывшем заместителе директора по финансовым и экономическим вопросам КП "Теплоснабжение города Одессы". Документ охватывает период с 1 января по 13 февраля 2026 года и подан перед увольнением. В декларации также указаны члены семьи — жена Мария и дочь. Значительная часть имущества и активов оформлена именно на семью, в частности недвижимость и земельные участки.

Криптовалюта и сбережения

Существенную часть активов составляет криптовалюта. По данным декларации, ее общая стоимость превышает 7 млн грн по ценам на момент покупки в 2025 году.

Bitcoin — 0,18 BTC (≈683 тыс. грн)

Ethereum — 29,66 ETH (≈3,29 млн грн)

USDT — 50 000 (≈2,1 млн грн)

USDC — 24 500 (≈1,03 млн грн)

Наличными семья хранит:

150 тыс. долларов США

50 тыс. евро

На банковских счетах:

более 1,3 млн грн

около 84 тыс. евро

более 64 тыс. долларов

Отдельно задекларированы облигации внутреннего госзайма, приобретенные в 2025 году на сумму более 200 тыс. грн.

Недвижимость семьи

В декларации указано несколько объектов недвижимости. Сам Колопенюк владеет домом в Одессе площадью более 250 квадратных метров с земельным участком, квартирой и несколькими участками земли, в частности в Херсонской области.

В собственности жены — дом в Лиманце площадью почти 375 квадратных метров, приобретенный в 2025 году за 12,6 млн грн. Также она имеет квартиру, нежилое помещение и несколько земельных участков. Кроме этого, задекларирована аренда квартиры в Чехии.

Автомобили семьи

Семья пользуется двумя автомобилями — Mercedes-Benz V250 2019 года и Volkswagen Transporter. В 2025 году супруги продали сразу три авто: Toyota Land Cruiser 200, Toyota Corolla и Mitsubishi Colt.

Доходы Колопенюка

Официальные доходы за отчетный период выглядят значительно меньше по сравнению с активами. За полтора месяца работы в коммунальном предприятии Колопенюк получил 84,3 тыс. грн зарплаты. Еще 8,7 тыс. грн он задекларировал как стипендию. Основным источником дохода стали дивиденды — более 314 тыс. грн.

Бизнес-активы

Колопенюк владеет корпоративными правами в ряде компаний. Наибольшая доля — более 92% — в "Одесском дорожно-строительном управлении" с заявленной стоимостью около 100 млн грн. Также он имеет половину в "Энко Энтерпрайз" и полные или почти полные доли еще в нескольких компаниях, среди которых "ОПМК", "ЧТБ" и "Одесспецмонтаж".

Как сообщали Новини.LIVE, одесский депутат Петр Обухов подал декларацию за 2025 год. В ней — две квартиры, более 40 земельных участков и корпоративные права. Также он задекларировал миллионные доходы и значительные денежные активы. Основные поступления — от бизнеса и дивидендов.

Также Новини.LIVE писали, что директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян подал декларацию за 2025 год. В документе указано жилье, авто и значительные доходы семьи. Больше всего привлекают внимание миллионные дивиденды жены. Также в декларации указаны наличные сбережения в гривнах и долларах.