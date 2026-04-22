Миллионы и дома заместителя председателя Одесского облсовета

Заступник голови Одеської облради Олександр Урбанський подав декларацію за 2025 рік. У документі — дороге майно, значні суми готівки та доходи від оренди. Частина активів записана на родину, але перебуває у його користуванні. Також він задекларував колекцію люксових годинників.

Нерухомість чиновника

У декларації вказано нерухомість, яка належить самому посадовцю. Йдеться про земельну ділянку площею 486 м², придбану у 2013 році за 359 965 грн. Також він володіє житловим будинком площею 141 м² вартістю 1 733 430 грн. Окрім цього, задекларована квартира площею 311,6 м², яку він придбав у 2015 році за 13 406 201 грн.

Крім того, у документі є майно, яким Урбанський користується. Зокрема, це квартира площею 143 м² у Чехії, оформлена на родичів. Він також користується будинком на 370,7 м² і земельними ділянками, записаними на Наталію Урбанську. Ще одна квартира площею 53,9 м² належить його доньці, але також вказана як об’єкт користування.

Готівка і рахунки

У декларації зазначені значні грошові активи. Основна частина коштів зберігається у готівці. На банківських рахунках сума значно менша. Урбанський задекларував 15 500 000 грн готівкою. Також він має 114 774 грн на рахунках у банках.

Доходи посадовця

Посадовець отримує доходи з кількох джерел. Основне — це зарплата в обласній раді. Окремо він заробляє на здачі майна в оренду. Заробітна плата становить 902 343 грн. Дохід від оренди через ТОВ "Пріоритет-В" — 649 353 грн. Також задекларовано 2 031 378 грн доходу від оренди від організації АКТЕД.

Авто чиновника

У декларації вказано автомобіль, яким користується посадовець. Він не є його власністю. Водночас використовується на умовах оренди. Йдеться про Volkswagen Touareg 2023 року. Автомобіль оформлений на юридичну особу.

Колекція годинників

Окремо задекларована колекція годинників. Вона включає вироби від відомих швейцарських брендів. Вартість більшості з них не вказана. Серед брендів:

Jaeger-LeCoultre

Chopard

Breguet

Girard-Perregaux

Maurice Lacroix

Patek Philippe

Audemars Piguet

Як повідомляли Новини.LIVE, що депутатка Одеської міськради Світлана Попова отримала у 2025 році нерухомість на понад 650 тисяч гривень. Йдеться про будинок і земельні ділянки, які їй подарували. Частина майна оформлена як подарунок від родички.

Також Новини.LIVE писали, що депутат Одеської міськради Олександр Едельман оприлюднив свою декларацію за 2025 рік. У ній — великі суми готівки, банківське золото та новий автомобіль. Також він задекларував нерухомість, колекцію зброї та дорогі годинники. Основний дохід політика — від бізнесу.