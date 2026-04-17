Одеська депутатка отримала подарунок за сотні тисяч гривень

Депутатка Світлана Попова. Фото: my.ua

Депутатка Одеської міськради Світлана Попова отримала у 2025 році нерухомість на понад 650 тисяч гривень. Йдеться про будинок і земельні ділянки, які їй подарували. Частина майна оформлена як подарунок від родички.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на декларацію народної обраниці.

Нове майно

У декларації зазначено, що у 2025 році Світлана Попова стала власницею житлового будинку площею 118,9 м² у селі Нерубайське. Також вона отримала дві земельні ділянки: одну — майже 1 200 м² у цьому ж населеному пункті, іншу — понад 30 тисяч м² у Подільському районі.

Загальна вартість цього майна становить понад 658 тисяч гривень. Згідно з документами, нерухомість подарувала Віра Гульпар, яка є родичкою депутатки.

Житло і авто

Окрім нового майна, Попова користується квартирою в Одесі площею 109 м². Вона їй не належить — власницею вказана інша особа, а депутатка має право проживання. Також у декларації є два автомобілі: Mercedes-Benz 110D Vito 1999 року та BMW X5 2001 року. Перший належить самій депутатці, другий оформлений на іншу людину, але вона має право ним користуватися.

Доходи сім’ї

За рік депутатка отримала понад 209 тисяч гривень пенсії. Її чоловік заробив майже 97,5 тисячі гривень. Додатково Попова задекларувала близько 19,5 тисяч гривень доходу від оренди майна.

Готівка і рахунки

Серед заощаджень депутатка вказала 400 тисяч гривень і 20 тисяч доларів США готівкою. Її чоловік зберігає ще 300 тисяч гривень. Також у декларації зазначені банківські рахунки.

Кар’єра депутатки

Раніше Світлана Попова працювала у правоохоронних органах, зокрема в карному розшуку. Після звільнення перейшла у юридичну сферу. У 2020 році вона стала депутаткою міськради від партії "Європейська солідарність".

