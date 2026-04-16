Одеський депутат Едельман тримає мільйони готівкою і золото

Депутат Одеської міськради Олександр Едельман оприлюднив свою декларацію за 2025 рік. У ній — великі суми готівки, банківське золото та новий автомобіль. Також він задекларував нерухомість, колекцію зброї та дорогі годинники. Основний дохід політика — від бізнесу.

Родина і майно

У декларації депутат вказав дружину Олену та доньку Дар’ю. Більшість нерухомості оформлена на дружину, але сам Едельман користується нею безкоштовно. Йдеться про дві квартири в Одесі: одну площею 172,2 кв. м, придбану у травні 2022 року за 2,3 млн грн, та іншу — 49 кв. м за 1,4 млн грн. Також родина має два паркомісця, які купили того ж дня, із задекларованою вартістю 151 тис. грн і 315 тис. грн.

Годинники і зброя

Депутат задекларував кілька дорогих швейцарських годинників марок Breguet і Franck Muller. Точну вартість цих аксесуарів у документі не вказано, але зазначено, що вони придбані раніше. Окрім цього, він володіє колекцією культурних цінностей під назвою EDELMAN ARMS COLLECTION та окремою колекцією зброї, оформленими у 2019 році. Дружина також задекларувала годинники брендів Breitling та Jaeger-LeCoultre, але без зазначення вартості.

Авто і доходи

У власності депутата є мотоцикл Honda Forza 250 2015 року випуску та причіп "Верда". Найдорожчим транспортним засобом став автомобіль Skoda Superb 2025 року, який він придбав за 2,1 млн грн. Основний дохід політика — від підприємницької діяльності, яка принесла йому 6 230 410 грн за рік. Окрім цього, він отримав 2 535 000 грн від продажу майна та 1 127 грн кешбеку, а його дружина задекларувала 30 800 грн зарплати.

Готівка і золото

У декларації вказані значні заощадження як у готівці, так і на рахунках. Сам депутат задекларував 343 710 доларів США, 261 055 євро та 115 200 грн готівкою. Його дружина також зберігає 200 000 доларів, 48 085 євро та 65 366 грн. Окрім цього, у банку він має золото на суму 1 625 000 грн та невеликі кошти на рахунках у валюті.

Кредити і позики

Депутат вказав, що позичив 2 млн грн Миколі Скорику. Серед фінансових зобов’язань — кредит у ПриватБанку на 1,3 млн грн, з яких залишилося сплатити близько 1,2 млн грн. Також він має два кредитні ліміти: один на 176 252 грн, інший — на 324 727 грн. Забезпеченням за основним кредитом виступає автомобіль.

Витрати і угоди

У листопаді 2025 року депутат провів кілька операцій із майном. Спочатку він продав частину рухомого майна, а вже наступного дня придбав нове. У межах цих угод він витратив 199 000 грн, 209 000 грн та ще 270 800 грн. Ці операції відображені у декларації як окремі правочини.

