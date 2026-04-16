Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Одесский депутат Эдельман держит миллионы наличными и золото

Одесский депутат Эдельман держит миллионы наличными и золото

Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 17:33
Депутат Одесского горсовета. Фото: Александр Эдельман/Facebook

Депутат Одесского горсовета Александр Эдельман обнародовал свою декларацию за 2025 год. В ней — крупные суммы наличных, банковское золото и новый автомобиль. Также он задекларировал недвижимость, коллекцию оружия и дорогие часы. Основной доход политика - от бизнеса.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации народного избранника.

Семья и имущество

В декларации депутат указал жену Елену и дочь Дарью. Большинство недвижимости оформлено на жену, но сам Эдельман пользуется ею бесплатно. Речь идет о двух квартирах в Одессе: одной площадью 172,2 кв. м, приобретенной в мае 2022 года за 2,3 млн грн, и другой — 49 кв. м за 1,4 млн грн. Также семья имеет два паркоместа, которые купили в тот же день, с задекларированной стоимостью 151 тыс. грн и 315 тыс. грн.

Часы и оружие

Депутат задекларировал несколько дорогих швейцарских часов марок Breguet и Franck Muller. Точная стоимость этих аксессуаров в документе не указана, но указано, что они приобретены ранее. Кроме этого, он владеет коллекцией культурных ценностей под названием EDELMAN ARMS COLLECTION и отдельной коллекцией оружия, оформленными в 2019 году. Жена также задекларировала часы брендов Breitling и Jaeger-LeCoultre, но без указания стоимости.

Авто и доходы

В собственности депутата есть мотоцикл Honda Forza 250 2015 года выпуска и прицеп "Верда". Самым дорогим транспортным средством стал автомобиль Skoda Superb 2025 года, который он приобрел за 2,1 млн грн. Основной доход политика — от предпринимательской деятельности, которая принесла ему 6 230 410 грн за год. Кроме этого, он получил 2 535 000 грн от продажи имущества и 1 127 грн кэшбека, а его жена задекларировала 30 800 грн зарплаты.

Наличные и золото

В декларации указаны значительные сбережения как в наличности, так и на счетах. Сам депутат задекларировал 343 710 долларов США, 261 055 евро и 115 200 грн наличными. Его жена также хранит 200 000 долларов, 48 085 евро и 65 366 грн. Кроме этого, в банке он имеет золото на сумму 1 625 000 грн и небольшие средства на счетах в валюте.

Кредиты и займы

Депутат указал, что занял 2 млн грн Николаю Скорику. Среди финансовых обязательств — кредит в ПриватБанке на 1,3 млн грн, из которых осталось оплатить около 1,2 млн грн. Также он имеет два кредитных лимита: один на 176 252 грн, другой — на 324 727 грн. Обеспечением по основному кредиту выступает автомобиль.

Расходы и сделки

В ноябре 2025 года депутат провел несколько операций с имуществом. Сначала он продал часть движимого имущества, а уже на следующий день приобрел новое. В рамках этих сделок он потратил 199 000 грн, 209 000 грн и еще 270 800 грн. Эти операции отражены в декларации как отдельные сделки.

Как сообщали Новини.LIVE, депутат Одесского горсовета Ирина Куценко подала декларацию за 2025 год. Документ обнародовали 17 марта 2026 года. В нем — новая квартира, несколько авто и доходы семьи. Также указаны сбережения на банковских счетах.

Также Новини.LIVE писали, что бывший заместитель директора КП "Теплоснабжение города Одессы" Евгений Колопенюк подал декларацию перед увольнением. Документ охватывает период с 1 января по 13 февраля 2026 года и подан перед увольнением. В декларации также указаны члены семьи - жена Мария и дочь. Значительная часть имущества и активов оформлена именно на семью, в частности недвижимость и земельные участки.

декларация Одесса городской совет
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации