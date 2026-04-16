Одесский депутат Эдельман держит миллионы наличными и золото

Депутат Одесского горсовета. Фото: Александр Эдельман/Facebook

Депутат Одесского горсовета Александр Эдельман обнародовал свою декларацию за 2025 год. В ней — крупные суммы наличных, банковское золото и новый автомобиль. Также он задекларировал недвижимость, коллекцию оружия и дорогие часы. Основной доход политика - от бизнеса.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации народного избранника.

Семья и имущество

В декларации депутат указал жену Елену и дочь Дарью. Большинство недвижимости оформлено на жену, но сам Эдельман пользуется ею бесплатно. Речь идет о двух квартирах в Одессе: одной площадью 172,2 кв. м, приобретенной в мае 2022 года за 2,3 млн грн, и другой — 49 кв. м за 1,4 млн грн. Также семья имеет два паркоместа, которые купили в тот же день, с задекларированной стоимостью 151 тыс. грн и 315 тыс. грн.

Часы и оружие

Депутат задекларировал несколько дорогих швейцарских часов марок Breguet и Franck Muller. Точная стоимость этих аксессуаров в документе не указана, но указано, что они приобретены ранее. Кроме этого, он владеет коллекцией культурных ценностей под названием EDELMAN ARMS COLLECTION и отдельной коллекцией оружия, оформленными в 2019 году. Жена также задекларировала часы брендов Breitling и Jaeger-LeCoultre, но без указания стоимости.

Авто и доходы

В собственности депутата есть мотоцикл Honda Forza 250 2015 года выпуска и прицеп "Верда". Самым дорогим транспортным средством стал автомобиль Skoda Superb 2025 года, который он приобрел за 2,1 млн грн. Основной доход политика — от предпринимательской деятельности, которая принесла ему 6 230 410 грн за год. Кроме этого, он получил 2 535 000 грн от продажи имущества и 1 127 грн кэшбека, а его жена задекларировала 30 800 грн зарплаты.

Наличные и золото

В декларации указаны значительные сбережения как в наличности, так и на счетах. Сам депутат задекларировал 343 710 долларов США, 261 055 евро и 115 200 грн наличными. Его жена также хранит 200 000 долларов, 48 085 евро и 65 366 грн. Кроме этого, в банке он имеет золото на сумму 1 625 000 грн и небольшие средства на счетах в валюте.

Кредиты и займы

Депутат указал, что занял 2 млн грн Николаю Скорику. Среди финансовых обязательств — кредит в ПриватБанке на 1,3 млн грн, из которых осталось оплатить около 1,2 млн грн. Также он имеет два кредитных лимита: один на 176 252 грн, другой — на 324 727 грн. Обеспечением по основному кредиту выступает автомобиль.

Расходы и сделки

В ноябре 2025 года депутат провел несколько операций с имуществом. Сначала он продал часть движимого имущества, а уже на следующий день приобрел новое. В рамках этих сделок он потратил 199 000 грн, 209 000 грн и еще 270 800 грн. Эти операции отражены в декларации как отдельные сделки.

