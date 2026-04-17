Одесский депутат получила подарок за сотни тысяч гривен

Депутат Одесского горсовета Светлана Попова получила в 2025 году недвижимость на более 650 тысяч гривен. Речь идет о доме и земельных участках, которые ей подарили. Часть имущества оформлена как подарок от родственницы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на декларацию народной избранницы.

Новое имущество

В декларации указано, что в 2025 году Светлана Попова стала владелицей жилого дома площадью 118,9 м² в селе Нерубайское. Также она получила два земельных участка: один — почти 1 200 м² в этом же населенном пункте, другой — более 30 тысяч м² в Подольском районе.

Общая стоимость этого имущества составляет более 658 тысяч гривен. Согласно документам, недвижимость подарила Вера Гульпар, которая является родственницей депутата.

Жилье и авто

Кроме нового имущества, Попова пользуется квартирой в Одессе площадью 109 м². Она ей не принадлежит — собственницей указано другое лицо, а депутат имеет право проживания. Также в декларации есть два автомобиля: Mercedes-Benz 110D Vito 1999 года и BMW X5 2001 года. Первый принадлежит самой депутату, второй оформлен на другого человека, но она имеет право им пользоваться.

Доходы семьи

За год депутат получила более 209 тысяч гривен пенсии. Ее муж заработал почти 97,5 тысячи гривен. Дополнительно Попова задекларировала около 19,5 тысяч гривен дохода от аренды имущества.

Наличные и счета

Среди сбережений депутат указала 400 тысяч гривен и 20 тысяч долларов США наличными. Ее муж хранит еще 300 тысяч гривен. Также в декларации указаны банковские счета.

Карьера депутата

Ранее Светлана Попова работала в правоохранительных органах, в частности в уголовном розыске. После увольнения перешла в юридическую сферу. В 2020 году она стала депутатом горсовета от партии "Европейская солидарность".

Как сообщали Новини.LIVE, что депутат Одесского горсовета Александр Эдельман обнародовал свою декларацию за 2025 год. В ней — крупные суммы наличных, банковское золото и новый автомобиль. Также он задекларировал недвижимость, коллекцию оружия и дорогие часы.

Также Новини.LIVE писали, что бывший заместитель директора КП "Теплоснабжение города Одессы" Евгений Колопенюк подал декларацию перед увольнением. В ней указаны миллионные активы, криптовалюта и крупный бизнес. Также задекларированы значительные денежные сбережения и недвижимость. Часть компаний фигурирует в уголовном производстве.