Статки заместителя председателя Одесского облсовета: миллионы и дома

Заместитель председателя Одесского облсовета. Фото: Александр Урбанский/Facebook

Заместитель председателя Одесского облсовета Александр Урбанский подал декларацию за 2025 год. В документе - дорогое имущество, значительные суммы наличных и доходы от аренды. Часть активов записана на семью, но находится в его пользовании. Также он задекларировал коллекцию люксовых часов.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации чиновника.

Недвижимость чиновника

В декларации указана недвижимость, которая принадлежит самому чиновнику. Речь идет о земельном участке площадью 486 м², приобретенном в 2013 году за 359 965 грн. Также он владеет жилым домом площадью 141 м² стоимостью 1 733 430 грн. Кроме этого, задекларирована квартира площадью 311,6 м², которую он приобрел в 2015 году за 13 406 201 грн.

Кроме того, в документе есть имущество, которым Урбанский пользуется. В частности, это квартира площадью 143 м² в Чехии, оформленная на родственников. Он также пользуется домом на 370,7 м² и земельными участками, записанными на Наталью Урбанскую. Еще одна квартира площадью 53,9 м² принадлежит его дочери, но также указана как объект пользования.

Наличные и счета

В декларации указаны значительные денежные активы. Основная часть средств хранится в наличных. На банковских счетах сумма значительно меньше. Урбанский задекларировал 15 500 000 грн наличными. Также он имеет 114 774 грн на счетах в банках.

Доходы чиновника

Чиновник получает доходы из нескольких источников. Основное — это зарплата в областном совете. Отдельно он зарабатывает на сдаче имущества в аренду. Заработная плата составляет 902 343 грн. Доход от аренды через ООО "Приоритет-В" — 649 353 грн. Также задекларировано 2 031 378 грн дохода от аренды от организации АКТЕД.

Авто чиновника

В декларации указан автомобиль, которым пользуется чиновник. Он не является его собственностью. В то же время используется на условиях аренды. Речь идет о Volkswagen Touareg 2023 года. Автомобиль оформлен на юридическое лицо.

Коллекция часов

Отдельно задекларирована коллекция часов. Она включает изделия от известных швейцарских брендов. Стоимость большинства из них не указана. Среди брендов:

Jaeger-LeCoultre

Chopard

Breguet

Girard-Perregaux

Maurice Lacroix

Patek Philippe

Audemars Piguet

