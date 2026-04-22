Состояние заместителя главы Одесского облсовета: миллионы и дома

Состояние заместителя главы Одесского облсовета: миллионы и дома

Дата публикации 22 апреля 2026 13:40
Статки заместителя председателя Одесского облсовета: миллионы и дома
Заместитель председателя Одесского облсовета. Фото: Александр Урбанский/Facebook

Заместитель председателя Одесского облсовета Александр Урбанский подал декларацию за 2025 год. В документе - дорогое имущество, значительные суммы наличных и доходы от аренды. Часть активов записана на семью, но находится в его пользовании. Также он задекларировал коллекцию люксовых часов.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации чиновника.

Недвижимость чиновника

В декларации указана недвижимость, которая принадлежит самому чиновнику. Речь идет о земельном участке площадью 486 м², приобретенном в 2013 году за 359 965 грн. Также он владеет жилым домом площадью 141 м² стоимостью 1 733 430 грн. Кроме этого, задекларирована квартира площадью 311,6 м², которую он приобрел в 2015 году за 13 406 201 грн.

Кроме того, в документе есть имущество, которым Урбанский пользуется. В частности, это квартира площадью 143 м² в Чехии, оформленная на родственников. Он также пользуется домом на 370,7 м² и земельными участками, записанными на Наталью Урбанскую. Еще одна квартира площадью 53,9 м² принадлежит его дочери, но также указана как объект пользования.

Наличные и счета

В декларации указаны значительные денежные активы. Основная часть средств хранится в наличных. На банковских счетах сумма значительно меньше. Урбанский задекларировал 15 500 000 грн наличными. Также он имеет 114 774 грн на счетах в банках.

Доходы чиновника

Чиновник получает доходы из нескольких источников. Основное — это зарплата в областном совете. Отдельно он зарабатывает на сдаче имущества в аренду. Заработная плата составляет 902 343 грн. Доход от аренды через ООО "Приоритет-В" — 649 353 грн. Также задекларировано 2 031 378 грн дохода от аренды от организации АКТЕД.

Авто чиновника

В декларации указан автомобиль, которым пользуется чиновник. Он не является его собственностью. В то же время используется на условиях аренды. Речь идет о Volkswagen Touareg 2023 года. Автомобиль оформлен на юридическое лицо.

Коллекция часов

Отдельно задекларирована коллекция часов. Она включает изделия от известных швейцарских брендов. Стоимость большинства из них не указана. Среди брендов:

  • Jaeger-LeCoultre
  • Chopard
  • Breguet
  • Girard-Perregaux
  • Maurice Lacroix
  • Patek Philippe
  • Audemars Piguet

Как сообщали Новини.LIVE, что депутат Одесского горсовета Светлана Попова получила в 2025 году недвижимость на более 650 тысяч гривен. Речь идет о доме и земельных участках, которые ей подарили. Часть имущества оформлена как подарок от родственницы.

Также Новини.LIVE писали, что депутат Одесского горсовета Александр Эдельман обнародовал свою декларацию за 2025 год. В ней — крупные суммы наличных, банковское золото и новый автомобиль. Также он задекларировал недвижимость, коллекцию оружия и дорогие часы. Основной доход политика — от бизнеса.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
