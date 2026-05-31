Состояние экс-главы Одесского ТЦК: BMW X5 и гектары земли

Экс-начальник Одесского областного ТЦК и СП Юрий Пуйко. Фото: Волинь.online

Бывший начальник Одесского областного ТЦК Юрий Пуйко обнародовал декларацию после увольнения. В документе указаны доходы семьи, земельные участки, квартиры, автомобиль и значительные денежные сбережения. Самым дорогим приобретением за последний год стал автомобиль BMW X5. Также в декларации указано почти 1,7 млн гривен и тысячи долларов наличными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на декларацию экс-начальника Одесского ТЦК.

Доходы семьи

Согласно декларации за 2025 год, основным источником дохода Юрия Пуйко была заработная плата от Министерства обороны Украины. За год он получил более 2,1 млн гривен. Кроме того, экс-глава Одесского ТЦК задекларировал 341,3 тыс. грн денежного обеспечения в областном ТЦК и СП, 13 тыс. грн социальных выплат, 366 тыс. грн пенсии и 480 тыс. грн от продажи автомобиля.

Его жена Наталья Никитаева указала 407,4 тыс. грн зарплаты в Черновицкой городской поликлинике №2 и еще 10,5 тыс. грн дохода от Центральной городской клинической больницы Черновцов.

Авто и земля

В июле 2025 года Юрий Пуйко приобрел автомобиль BMW X5 2014 года выпуска. В декларации указано, что стоимость автомобиля составила 500 тыс. гривен. Также экс-начальник Одесского ТЦК владеет земельным участком площадью 2 гектара, который приобрел в собственность еще в 2020 году.

Жена чиновника в 2024 году приобрела земельный участок площадью 380 квадратных метров в селе Устье Хмельницкой области. В декларации его стоимость указана на уровне 1416 гривен.

Недвижимость семьи

Среди недвижимости семьи указан гараж площадью 24 квадратных метра в Черновцах, который принадлежит Наталье Никитаевой. Также она является владелицей квартиры площадью 59 квадратных метров, приобретенной в 2022 году. Еще одной квартирой площадью 40 квадратных метров в Черновцах семья пользуется с 2023 года. Ее владельцами указаны Наталья Никитаева и Ярослав Пуйко.

Кроме этого, в декларации указаны апартаменты площадью 52,4 квадратного метра в Одессе. Юрий Пуйко пользуется ими с декабря 2024 года, а владельцем объекта указан Одесский городской совет.

Денежные запасы

Наличными Юрий Пуйко задекларировал 18 тыс. долларов США и 1,7 млн гривен. Его жена хранит 5 тыс. евро.

Карьера Пуйко

По данным общественного движения "Честно", Юрий Пуйко родился 6 августа 1980 года в городе Сокиряны Черновицкой области. В Вооруженных силах Украины он служит с 1997 года. В 2018 году Пуйко окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. В 2018-2019 годах работал заместителем военного комиссара Волынского областного военного комиссариата.

В 2020 году он баллотировался в Черновицкий областной совет от Аграрной партии Украины, однако депутатом не стал. Должность начальника Одесского областного ТЦК и СП занимал с 2024 года.

