Скандал в Одесском ТЦК: проверяют условия для мобилизованных

Вручение повестки мужчине. Фото иллюстративное: Украинское радио

В соцсетях набрало популярность видео из Областного объединенного центра мобилизации в Одессе. Автор записи утверждает, что людей содержат в ненадлежащих условиях и могут держать там несколько дней. После появления кадров начали служебную проверку для выяснения всех обстоятельств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Заявление ТЦК. Фото: скриншот из Facebook

Скандальное видео

Автор съемки утверждает, что в одном из одесских ТЦК людей якобы держат за решеткой без доступа к свежему воздуху и надлежащих бытовых условий. Также он заявил о том, что отдельные граждане могут находиться там до шести дней.

В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что помещение на видео не является одним из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По информации военных, речь идет об Областном объединенном центре мобилизации. Его создали по распоряжению областной военной администрации как совместный круглосуточный штаб, где военные, правоохранители и представители власти координируют проведение мобилизационных мероприятий.

Использование центра

В ТЦК пояснили, что центр используется для оперативного контроля за процессом оповещения военнообязанных и организации прохождения военно-врачебной комиссии. Там отмечают, что обычно в центре одновременно находится небольшое количество людей. По официальной информации, граждане находятся в помещении только в течение времени, необходимого для оформления документов и прохождения соответствующих процедур.

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Служебная проверка

После огласки руководство центра начало служебную проверку. Она должна установить все обстоятельства появления видео, а также проверить соблюдение внутреннего распорядка и реальное состояние бытовых условий. В ТЦК подчеркнули, что проверка должна быть всесторонней и объективной. После ее завершения обещают дать правовую оценку выявленным фактам.

"С целью всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств происшествия, проверки соблюдения внутреннего распорядка и реального состояния обеспечения бытовых условий в центре, руководством незамедлительно начата служебная проверка. По ее результатам будет дана надлежащая правовая оценка", — говорится в сообщении.

Что известно об авторе

Отдельно в областном ТЦК и СП прокомментировали личность мужчины, который опубликовал видео. По информации учреждения, он ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Также в ТЦК сообщили, что во время медицинского осмотра у мужчины выявили тяжелые расстройства психики и поведения, связанные с зависимостью от психоактивных веществ. По результатам ВЛК его признали негодным к службе в боевых подразделениях и не подлежащим призыву. По данным военных, после оформления необходимых документов мужчина в тот же день покинул территорию центра. В ТЦК подчеркнули, что в ряды Вооруженных сил Украины его не призывали и военную службу он не проходит.

Служба 50+

Отметим, в Одесском территориальном центре комплектования сообщили, что мужчин в возрасте 50+ не направляют в боевые части. Им в первую очередь предлагают службу в тыловых подразделениях. Об этом шла речь во время заседания Временной следственной комиссии. Там привели пример, когда мужчина прошел военно-медицинскую комиссию и был признан годным к службе, однако воинские части отказались его принимать из-за возраста. После этого его отпустили домой.

Как сообщали Новини.LIVE, дети сотрудников территориальных центров комплектования сталкиваются с проявлениями буллинга из-за профессии своих родителей. В отдельных случаях школьникам прикрепляли таблички с оскорбительными надписями о ТЦК. В центре комплектования также заявляют, что военнослужащие переживают за безопасность своих семей на фоне общественной напряженности вокруг мобилизации.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесском областном ТЦК подтвердили факт ДТП с участием служебного микроавтобуса и пожилой женщины, которое произошло весной этого года. Служебное расследование установило, что причиной аварии стала невнимательность водителя. Несмотря на это, военнослужащий, находившийся за рулем, продолжает нести службу.