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Головна Одеса Одеський ТЦК: чоловіків 50+ не направляють до бойових частин

Одеський ТЦК: чоловіків 50+ не направляють до бойових частин

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 18:52
Одеський ТЦК: чоловіків 50+ не направляють до бойових частин
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Представник Одеського територіального центру комплектування повідомив, що чоловіків віком 50+ не направляють до бойових частин. Насамперед їх пропонують для комплектування тилових підрозділів.

Про це представник Одеського ТЦК повідомив на засіданні ТСК, передає Новини.LIVE.

Чоловіків 50+ не направляють до бойових частин на фронті

Представник ТЦК повідомив про один із випадків, коли чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби, але військові частини відмовилися приймати його через вік.

"Тобто він пройшов військово-лікарську комісію, визнаний був придатним до військової служби, але так, як він мав вже вік поважний, частини відмовилися в прийому його на службу", — каже він.

Чоловіка відпустили додому. За словами представника ТЦК, люди віком 50+ не можуть служити в бойових частинах

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Як писали Новини.LIVE, в Одеському обласному ТЦК підтвердили ДТП за участю службового мікроавтобуса та літньої жінки, що сталася навесні. За результатами службового розслідування встановлено, що аварія сталася через неуважність водія. Водночас військовослужбовець, який керував транспортом, продовжує нести службу.

А заступник начальника з психологічної підтримки персоналу Одеського ОТЦК та СП Володимир Чабан повідомив, що діти працівників ТЦК стикаються з проявами булінгу через професію батьків. Зокрема, школярам чіпляли таблички з образливими написами.

Одеса мобілізація ТЦК та СП
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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