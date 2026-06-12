Одеський ТЦК: чоловіків 50+ не направляють до бойових частин

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Представник Одеського територіального центру комплектування повідомив, що чоловіків віком 50+ не направляють до бойових частин. Насамперед їх пропонують для комплектування тилових підрозділів.

Про це представник Одеського ТЦК повідомив на засіданні ТСК, передає Новини.LIVE.

Чоловіків 50+ не направляють до бойових частин на фронті

Представник ТЦК повідомив про один із випадків, коли чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби, але військові частини відмовилися приймати його через вік.

"Тобто він пройшов військово-лікарську комісію, визнаний був придатним до військової служби, але так, як він мав вже вік поважний, частини відмовилися в прийому його на службу", — каже він.

Чоловіка відпустили додому. За словами представника ТЦК, люди віком 50+ не можуть служити в бойових частинах.

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