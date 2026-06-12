Водій буса ТЦК, який збив пенсіонерку в Одесі, продовжує службу

Мікроавтобус ТЦК збив пенсіонерку. Фото: кадр із відео

В Одеському обласному ТЦК підтвердили факт ДТП за участю службового мікроавтобуса та літньої жінки, яка сталася навесні цього року. Службове розслідування встановило, що причиною аварії стала неуважність водія. Попри це, військовослужбовець, який перебував за кермом, і надалі проходить службу.

Про інцидент під час ТСК розповів представник Одеського обласного ТЦК, коментуючи обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 25 березня в Одесі, передає Новини.LIVE.

В Одеському ТЦК розповіли про наслідки ДТП із літньою жінкою

За його словами, після наїзду потерпілій надали першу медичну допомогу та викликали бригаду екстреної медичної допомоги. На місці також працювали правоохоронці.

"За результатами службового розслідування дійсно встановлено, що через неуважність водія сталася дорожньо-транспортна пригода. Потерпілій надали першу медичну допомогу та викликали медиків", — повідомив представник ТЦК.

Він зазначив, що не готовий озвучити інформацію про характер отриманих жінкою травм, однак підтвердив, що результати перевірки вже є.

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Водночас військовослужбовець, який перебував за кермом службового транспорту під час ДТП, продовжує проходити службу.

"Він продовжує службу", — заявив представник Одеського обласного ТЦК, відповідаючи на запитання щодо подальшої долі водія.

При цьому в ТЦК не уточнили, чи продовжує військовослужбовець виконувати обов’язки водія та чи були щодо нього застосовані дисциплінарні заходи після завершення службового розслідування.

Як писали Новини.LIVE, під час ТСК стало відомо, що діти представників ТЦК зазнають цькування в школах. Зокрема, зафіксовано випадки, коли їм чіпляли на спину таблички з образливими написами про ТЦК.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі росіяни вербували людей для того, щоб вони здійснювали теракти. Гроші з РФ надходили у криптовалюті. Організував схему 39-річний співробітник ГРУ Артем Шмуль, який діяв дистанційно.