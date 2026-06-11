В Одесі РФ вербувала дітей для здійснення терактів

Куратор з РФ, якому оголосили про підозру. Фото: Одеська обласна прокуратура

Російська воєнна розвідка намагалася створити ілюзію масового бунту в Одесі руками місцевих дітей. Організатором схеми виявився 39-річний співробітник ГРУ Артем Шмуль, який діяв дистанційно. Він знаходив неповнолітніх через соцмережі, обіцяючи їм швидкі гроші за підпали військових машин та залізничних об'єктів. Тепер російському спецслужбісту заочно оголосили підозру за організацію терактів та фінансування тероризму.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Пастка в Telegram

В Одесі російський розвідник шукав легку здобич у групах із вакансіями. На його гачок потрапили четверо місцевих жителів віком від 13 до 18 років. Перед завданнями куратор влаштував їм перевірку. Спершу хлопці малювали заборонену символіку та розклеювали містом провокаційні листівки. Коли Шмуль зрозумів, що підлітки готові на все заради грошей, завдання стали значно небезпечнішими.

Вогонь на замовлення

У квітні 2024 року завербовані хлопці, серед яких були 13-річний та 16-річний підлітки, спалили вантажівку Національної гвардії. Згодом вони знищили релейну шафу на залізниці. Загалом українські правоохоронці зафіксували щонайменше 18 грошових переказів у криптовалюті, які росіянин надсилав своїм виконавцям.

У травні того ж року СБУ затримала чотирьох юних агентів саме під час спроби підпалити ще два військові автомобілі. У них вилучили телефони з доказами листування та антиукраїнські матеріали.

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Картинка для Кремля

Головною метою росіянина були не просто руйнування, а відеозвіти. Підлітки мали знімати свої підпали на камери смартфонів. Ці кадри російська пропаганда використовувала для створення фейкових новин. У своїх сюжетах кремлівські медіа видавали дії заляканих та підкуплених дітей за роботу нібито "проросійського підпілля" в Одесі.

Як покарають

Дії Артема Шмуля слідчі СБУ кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 3 статті 27 та частина 2 статті 258 — організація терористичного акту за попередньою змовою;

частина 2 статті 258-5 — фінансування тероризму.

За цими статтями російському спецслужбісту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Самим же підліткам доведеться відповідати перед законом за диверсії та закінчений замах на теракт. Тривають заходи, щоб знайти та покарати організатора.

Замах на військового

В Одесі СБУ також запобігла серії замовних убивств, головною ціллю яких мав стати керівник одного з районних ТЦК. Російська ФСБ завербувала через Telegram безробітного жителя Полтави та відрядила його на південь. Там чоловік забрав із таємного схрону автомат Калашникова, набої та гранату "Ф-1". Перевіривши боєздатність зброї в готелі, він переховав її у сміттєвих контейнерах центрального парку міста і передав координати кураторам, які вже шукали безпосереднього кілера.

Контррозвідка затримала агента у Полтаві та повністю зірвала плани ворога. Справу затриманого за статтями про державну зраду та незаконне поводження зі зброєю вже передали до суду — йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Російському куратору з ФСБ також заочно повідомили про підозру за підготовку теракту та замах на вбивство.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі 19-річна дівчина з іншої області, намагалася підірвати вантажівку з обладнанням для теплопостачання. Вибуховий пристрій не спрацював, і це допомогло уникнути жертв. За кілька годин після спроби підриву підозрювану знайшли й затримали.

Також Новини.LIVE писали, що СБУ зірвала плани російських спецслужб, які готували вбивство високопосадовця Військово-Морських Сил України. В Одесі затримали іноземця-кілера саме в той момент, коли він намагався відкрити вогонь по військовому. Спецслужби тривалий час стежили за кожним кроком найманця, щоб схопити його на місці злочину.