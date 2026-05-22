Удари по Одесі та Києву: викрито агентурну мережу ФСБ

Затриманий фігурант. Фото: Служба безпеки України

У Києві викрили агентурну мережу ФСБ, яка збирала координати для російських ударів по Києву та Одещині. Одного з агентів російська спецслужба тримала "у сплячому режимі" понад 10 років. На початку року він почав збирати інформацію про українських військових, чиновників та навіть будинок голови ДСНС.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Вручення підозри агенту ФСБ. Фото: Служба безпеки України

Готували удари по Одесі та Києву

Як повідомили у Службі безпеки України, фігурантом виявився ІТ-фахівець із Миколаєва, якого російські спецслужби завербували ще у 2014 році. За версією слідства, після вербування чоловіка залишили у так званому "режимі очікування" на багато років, а "активували" лише на початку 2026 року.

Після цього агент отримав завдання переїхати до Києва та збирати інформацію про українських посадовців, військових і представників сектору безпеки та оборони. Серед потенційних цілей росіян, за даними СБУ, був і будинок голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Слідчі встановили, що агент мав відстежувати адреси проживання, маршрути пересування та інші дані про людей, яких Росія розглядала як потенційні цілі для диверсій або терактів.

Долучив до справи одесита

Щоб не викликати підозр, чоловік знайомився з людьми під приводом роботи у сфері ІТ та технічного обслуговування комп’ютерних систем. Під час спілкування він нібито у побутових розмовах випитував потрібну інформацію, а потім передавав її російським кураторам. Згодом фігурант залучив до роботи ще одного ІТ-фахівця — мешканця Одеси.

За даними СБУ, разом вони створили мережу інформаторів, через яких збирали інформацію про місця дислокації українських військових. Співробітники спецслужби затримали агента у квартирі, яку він орендував у Києві. Одночасно правоохоронці провели затримання його спільника в Одесі.

Під час обшуків у чоловіків вилучили мобільні телефони та інші докази співпраці з ФСБ. Обом фігурантам вже повідомили про підозру у державній зраді. Їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

Як писали Новини.LIVE, що в Одесі контррозвідка СБУ затримала агента російських спецслужб, який готував убивство військового ВМС ЗСУ. За даними слідства, замах планували здійснити напередодні 9 травня, щоб використати це для російської пропаганди. Місяцем раніше, 10 квітня, в Одесі затримали іноземця-кілера саме в той момент, коли він теж намагався відкрити вогонь по високопосадовцю Військово-Морських Сил України.

Крім цього, Новини.LIVE інформували, що СБУ запобігла серії замовних убивств в Одесі. Затриманим виявився безробітний мешканець Полтави, завербований російськими спецслужбами через Telegram-канали. Після вербування його відрядили на південь, де він отримав координати схованки з гранатою "Ф-1", автоматом Калашникова та 30 набоями. Російські спецслужби планували залучити кілера для замаху на очільника районного ТЦК.