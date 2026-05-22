Удари по Одесі та Києву: викрито агентурну мережу ФСБ

Ua ru
Дата публікації: 22 травня 2026 11:24
Затриманий фігурант. Фото: Служба безпеки України

У Києві викрили агентурну мережу ФСБ, яка збирала координати для російських ударів по Києву та Одещині. Одного з агентів російська спецслужба тримала "у сплячому режимі" понад 10 років. На початку року він почав збирати інформацію про українських військових, чиновників та навіть будинок голови ДСНС.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України. 

Удари по Одесі та Києву: викрито агентурну мережу ФСБ - фото 1
Вручення підозри агенту ФСБ. Фото: Служба безпеки України

Готували удари по Одесі та Києву

Як повідомили у Службі безпеки України, фігурантом виявився ІТ-фахівець із Миколаєва, якого російські спецслужби завербували ще у 2014 році. За версією слідства, після вербування чоловіка залишили у так званому "режимі очікування" на багато років, а "активували" лише на початку 2026 року.

Після цього агент отримав завдання переїхати до Києва та збирати інформацію про українських посадовців, військових і представників сектору безпеки та оборони. Серед потенційних цілей росіян, за даними СБУ, був і будинок голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Слідчі встановили, що агент мав відстежувати адреси проживання, маршрути пересування та інші дані про людей, яких Росія розглядала як потенційні цілі для диверсій або терактів.

Читайте також:

Долучив до справи одесита

Щоб не викликати підозр, чоловік знайомився з людьми під приводом роботи у сфері ІТ та технічного обслуговування комп’ютерних систем. Під час спілкування він нібито у побутових розмовах випитував потрібну інформацію, а потім передавав її російським кураторам. Згодом фігурант залучив до роботи ще одного ІТ-фахівця — мешканця Одеси.

За даними СБУ, разом вони створили мережу інформаторів, через яких збирали інформацію про місця дислокації українських військових. Співробітники спецслужби затримали агента у квартирі, яку він орендував у Києві. Одночасно правоохоронці провели затримання його спільника в Одесі.

Під час обшуків у чоловіків вилучили мобільні телефони та інші докази співпраці з ФСБ. Обом фігурантам вже повідомили про підозру у державній зраді. Їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. 

Як писали Новини.LIVE, що в Одесі контррозвідка СБУ затримала агента російських спецслужб, який готував убивство військового ВМС ЗСУ. За даними слідства, замах планували здійснити напередодні 9 травня, щоб використати це для російської пропаганди. Місяцем раніше, 10 квітня, в Одесі затримали іноземця-кілера саме в той момент, коли він теж намагався відкрити вогонь по високопосадовцю Військово-Морських Сил України. 

Крім цього, Новини.LIVE інформували, що СБУ запобігла серії замовних убивств в Одесі. Затриманим виявився безробітний мешканець Полтави, завербований російськими спецслужбами через Telegram-канали. Після вербування його відрядили на південь, де він отримав координати схованки з гранатою "Ф-1", автоматом Калашникова та 30 набоями. Російські спецслужби планували залучити кілера для замаху на очільника районного ТЦК. 

СБУ Новини Одеси війна обстріл Одеси
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
