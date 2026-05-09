СБУ зірвала замах на офіцера ВМС ЗСУ в Одесі

Затриманий найманий кілер в Одесі. Фото: СБУ

В Одесі контррозвідка СБУ затримала агента російських спецслужб, який готував убивство високопосадовця Військово-Морських Сил ЗСУ. За даними слідства, замах планували здійснити напередодні 9 травня, щоб використати це для російської пропаганди.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на СБУ.

Кілер планував розстріл офіцера ВМС в Одесі

Слідство вважає, що кілер мав розстріляти українського офіцера біля його будинку під час виїзду на автомобілі. Для цього агент готував засідку і заздалегідь вивчав місцевість.

У СБУ зазначають, що вдалося запобігти замаху завдяки роботі контррозвідки та повідомленню небайдужого громадянина, який звернувся на гарячу лінію через підозрілу поведінку чоловіка.

Затримання провели 8 травня співробітники контррозвідки та спецпризначенці ЦСО "Альфа". У СБУ кажуть, що діяли на випередження, щоб не допустити теракту.

Вилучений у кілера автомат. Фото: СБУ

Що відомо про затриманого кілера

За матеріалами справи, затриманий — рецидивіст із Донеччини, який раніше вже відбував покарання за умисне вбивство. Російські спецслужби завербували його через Telegram-канали, де він шукав "легкий заробіток".

Після прибуття до Одеси чоловік орендував квартиру і почав стежити за військовим. Він фотографував місцевість, визначав шляхи відходу та місце для нападу.

Повідомлення кілеру від замовників. Фото: СБУ

Згодом агент отримав координати схронів зі зброєю. Звідти він забрав автомат АК-74 та два магазини з набоями. Для перевезення автомата використовував спеціальну сумку з подвійним дном.

Під час обшуків правоохоронці вилучили автомат, боєприпаси та телефон, через який фігурант підтримував зв’язок із куратором із РФ.

Яке покарання за замах на вбивство

Затриманому вже повідомили про підозру у державній зраді та замаху на теракт. Наразі він перебуває під вартою. У разі доведення вини чоловікові загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі запобігли замовному вбивству офіцера Сил спецоперацій. Правоохоронці затримали жінку, яка працювала на російську спецслужбу. Вона встановила GPS-трекер під авто військового. Через нього росіяни планували відстежувати маршрути і час пересування, щоб організувати вбивство з використанням вогнепальної зброї.

Також Новини.LIVE повідомляли, що СБУ зірвала плани російських спецслужб, які готували вбивство високопосадовця Військово-Морських Сил України. Виконавцем виявився 37-річний чоловік з однієї з балканських країн. Росіяни завербували його та відправили в Україну під виглядом туриста. Спочатку він приїхав до Києва, а згодом вирушив до Одеси, де забрав пістолет із глушником зі спеціальної схованки. ​Зловмисник ретельно готувався до нападу та постійно змінював орендовані квартири.

Крім цього Новини.LIVE інформували, що СБУ запобігла серії замовних убивств в Одесі. Затриманим виявився безробітний мешканець Полтави, завербований російськими спецслужбами через Telegram-канали. Після вербування його відрядили на південь, де він отримав координати схованки з гранатою "Ф-1", автоматом Калашникова та 30 набоями. Російські спецслужби планували залучити кілера для замаху на очільника районного ТЦК.