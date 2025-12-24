Теракт в Одесі: судитимуть чоловіка за підрив авто

Чоловік, якого судитимуть за теракт. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі житель Запорізької області влаштував теракт. Він підірвав автомобіль із людиною всередині. Обвинувачений нині перебуває під вартою. Його справу передали до суду.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Підрив авто

За даними слідства, 23-річний житель Запорізької області прибув до Одеси та отримав завдання вчинити напад на працівника підприємства, що працює у сфері оборонних технологій. Замовник передав виконавцю координати місця, де була захована сумка з готовою вибухівкою. Забравши її, чоловік прибув до двору, де стояв автомобіль Opel Zafira, що належав жертві.

Вибуховий пристрій він поклав під машину. Неподалік встановив мобільний телефон і ввімкнув відеофіксацію. У момент, коли водій сів за кермо, стався вибух. Унаслідок підриву чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження. Його госпіталізували, лікарі боролися за життя постраждалого.

Правоохоронці встановили, що обвинувачений раніше вже мав проблеми із законом. Його притягували до кримінальної відповідальності, зокрема за вимагання та злісну непокору вимогам установи виконання покарань.

Наслідки теракту в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що загрожує

Наразі він перебуває під вартою та чекатиме рішення суду. Затриманому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Знищене авто внаслідок вибуху. Фото: Одеська обласна

Нагадаємо, ми повідомляли, що СБУ затримали чоловіка, який готував теракт у центрі Львова. Також ми писали, що під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з України.