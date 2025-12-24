Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Теракт в Одессе — дело о подрыве авто передали в суд

Теракт в Одессе — дело о подрыве авто передали в суд

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 16:30
Теракт в Одессе: будут судить мужчину за подрыв авто
Мужчина, которого будут судить за теракт. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе житель Запорожской области устроил теракт. Он взорвал автомобиль с человеком внутри. Обвиняемый сейчас находится под стражей. Его дело передали в суд.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Подрыв авто

По данным следствия, 23-летний житель Запорожской области прибыл в Одессу и получил задание совершить нападение на работника предприятия, работающего в сфере оборонных технологий. Заказчик передал исполнителю координаты места, где была спрятана сумка с готовой взрывчаткой. Забрав ее, мужчина прибыл во двор, где стоял автомобиль Opel Zafira, принадлежавший жертве.

Взрывное устройство он положил под машину. Неподалеку установил мобильный телефон и включил видеофиксацию. В момент, когда водитель сел за руль, произошел взрыв. В результате подрыва мужчина получил тяжелые телесные повреждения. Его госпитализировали, врачи боролись за жизнь пострадавшего.

Правоохранители установили, что обвиняемый ранее уже имел проблемы с законом. Его привлекали к уголовной ответственности, в частности за вымогательство и злостное неповиновение требованиям учреждения исполнения наказаний.

В Одесі судитимуть чоловіка, який влаштував теракт
Последствия теракта в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Что грозит

Сейчас он находится под стражей и будет ждать решения суда. Задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В Одесі судитимуть чоловіка, який влаштував теракт
Уничтоженное авто в результате взрыва. Фото: Одесская областная

Напомним, мы сообщали, что СБУ задержали мужчину, который готовил теракт в центре Львова. Также мы писали, что во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из Украины.

теракт Одесса взрыв Одесская область покушение Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации