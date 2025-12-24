Теракт в Одессе: будут судить мужчину за подрыв авто

Мужчина, которого будут судить за теракт. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе житель Запорожской области устроил теракт. Он взорвал автомобиль с человеком внутри. Обвиняемый сейчас находится под стражей. Его дело передали в суд.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Подрыв авто

По данным следствия, 23-летний житель Запорожской области прибыл в Одессу и получил задание совершить нападение на работника предприятия, работающего в сфере оборонных технологий. Заказчик передал исполнителю координаты места, где была спрятана сумка с готовой взрывчаткой. Забрав ее, мужчина прибыл во двор, где стоял автомобиль Opel Zafira, принадлежавший жертве.

Взрывное устройство он положил под машину. Неподалеку установил мобильный телефон и включил видеофиксацию. В момент, когда водитель сел за руль, произошел взрыв. В результате подрыва мужчина получил тяжелые телесные повреждения. Его госпитализировали, врачи боролись за жизнь пострадавшего.

Правоохранители установили, что обвиняемый ранее уже имел проблемы с законом. Его привлекали к уголовной ответственности, в частности за вымогательство и злостное неповиновение требованиям учреждения исполнения наказаний.

Последствия теракта в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Что грозит

Сейчас он находится под стражей и будет ждать решения суда. Задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Уничтоженное авто в результате взрыва. Фото: Одесская областная

Напомним, мы сообщали, что СБУ задержали мужчину, который готовил теракт в центре Львова. Также мы писали, что во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из Украины.