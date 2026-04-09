Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі готували вбивство начальника ТЦК: затримано агента РФ

В Одесі готували вбивство начальника ТЦК: затримано агента РФ

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 13:59
Агент РФ, якого затримали. Фото: Служба безпеки України

В Одесі готували серію замовних вбивств. Агент ФСБ облаштував у місті схрон зі зброєю та боєприпасами. Його завданням було передати тайник потенційному кілерові. Затриманого вже взято під варту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

СБУ запобігла серії замовних убивств в Одесі. Затриманим виявився безробітний мешканець Полтави, завербований російськими спецслужбами через Telegram-канали. Після вербування його відрядили на південь, де він отримав координати схованки з гранатою "Ф-1", автоматом Калашникова та 30 набоїв. У готельному номері він перевірив боєздатність зброї та доповів куратору з РФ.

Агент облаштував новий схрон у сміттєвих контейнерах центрального парку та передав координати кураторам. Російські спецслужби планували залучити кілера для замаху на очільника районного ТЦК. СБУ завчасно викрила плани, задокументувала дії агента і затримала його у Полтаві.

Що загрожує

Агенту повідомлено про підозру за державною зрадою та незаконне поводження зі зброєю. Обвинувальний акт скеровано до суду, загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. За цими статтями йому море загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Куратору ФСБ також заочно повідомлено про підозру за підготовку теракту та замах на умисне вбивство.

Нещодавно правоохоронці затримали ще групу осіб, які готували замахи в Одесі та Києві. За даними слідства, серед затриманих були як безпосередні виконавці, так і ті, хто вербував учасників і забезпечував їхньою зброєю та вибухівкою. Під час обшуків вилучили спецзасоби, засоби зв’язку та вибухові пристрої, що підтверджують підготовку до атак.

Ці затримання стали частиною масштабного розслідування мережі, пов’язаної з російськими спецслужбами. Правоохоронці зазначають, що операція дозволила перервати плановані акти насильства та зібрати важливі докази для подальшого притягнення організаторів до відповідальності.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі 19-річна дівчина з іншої області, намагалася підірвати вантажівку з обладнанням для теплопостачання. Вибуховий пристрій не спрацював, і це допомогло уникнути жертв. За кілька годин після спроби підриву підозрювану знайшли й затримали.

Також Новини.LIVE писали, що ексдепутата з Одещини підозрюють у держзраді. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України. Наразі фігурант перебуває під вартою, а на його майно накладено арешт для подальшої конфіскації.

Одеса вбивство сбу
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації