В Одесі готували вбивство начальника ТЦК: затримано агента РФ
В Одесі готували серію замовних вбивств. Агент ФСБ облаштував у місті схрон зі зброєю та боєприпасами. Його завданням було передати тайник потенційному кілерові. Затриманого вже взято під варту.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Деталі справи
СБУ запобігла серії замовних убивств в Одесі. Затриманим виявився безробітний мешканець Полтави, завербований російськими спецслужбами через Telegram-канали. Після вербування його відрядили на південь, де він отримав координати схованки з гранатою "Ф-1", автоматом Калашникова та 30 набоїв. У готельному номері він перевірив боєздатність зброї та доповів куратору з РФ.
Агент облаштував новий схрон у сміттєвих контейнерах центрального парку та передав координати кураторам. Російські спецслужби планували залучити кілера для замаху на очільника районного ТЦК. СБУ завчасно викрила плани, задокументувала дії агента і затримала його у Полтаві.
Що загрожує
Агенту повідомлено про підозру за державною зрадою та незаконне поводження зі зброєю. Обвинувальний акт скеровано до суду, загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. За цими статтями йому море загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Куратору ФСБ також заочно повідомлено про підозру за підготовку теракту та замах на умисне вбивство.
Інші затримання
Нещодавно правоохоронці затримали ще групу осіб, які готували замахи в Одесі та Києві. За даними слідства, серед затриманих були як безпосередні виконавці, так і ті, хто вербував учасників і забезпечував їхньою зброєю та вибухівкою. Під час обшуків вилучили спецзасоби, засоби зв’язку та вибухові пристрої, що підтверджують підготовку до атак.
Ці затримання стали частиною масштабного розслідування мережі, пов’язаної з російськими спецслужбами. Правоохоронці зазначають, що операція дозволила перервати плановані акти насильства та зібрати важливі докази для подальшого притягнення організаторів до відповідальності.
Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі 19-річна дівчина з іншої області, намагалася підірвати вантажівку з обладнанням для теплопостачання. Вибуховий пристрій не спрацював, і це допомогло уникнути жертв. За кілька годин після спроби підриву підозрювану знайшли й затримали.
Також Новини.LIVE писали, що ексдепутата з Одещини підозрюють у держзраді. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України. Наразі фігурант перебуває під вартою, а на його майно накладено арешт для подальшої конфіскації.
