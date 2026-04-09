В Одесі готували вбивство начальника ТЦК: затримано агента РФ

Агент РФ, якого затримали. Фото: Служба безпеки України

В Одесі готували серію замовних вбивств. Агент ФСБ облаштував у місті схрон зі зброєю та боєприпасами. Його завданням було передати тайник потенційному кілерові. Затриманого вже взято під варту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

СБУ запобігла серії замовних убивств в Одесі. Затриманим виявився безробітний мешканець Полтави, завербований російськими спецслужбами через Telegram-канали. Після вербування його відрядили на південь, де він отримав координати схованки з гранатою "Ф-1", автоматом Калашникова та 30 набоїв. У готельному номері він перевірив боєздатність зброї та доповів куратору з РФ.

Агент облаштував новий схрон у сміттєвих контейнерах центрального парку та передав координати кураторам. Російські спецслужби планували залучити кілера для замаху на очільника районного ТЦК. СБУ завчасно викрила плани, задокументувала дії агента і затримала його у Полтаві.

Що загрожує

Агенту повідомлено про підозру за державною зрадою та незаконне поводження зі зброєю. Обвинувальний акт скеровано до суду, загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. За цими статтями йому море загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Куратору ФСБ також заочно повідомлено про підозру за підготовку теракту та замах на умисне вбивство.

Інші затримання

Нещодавно правоохоронці затримали ще групу осіб, які готували замахи в Одесі та Києві. За даними слідства, серед затриманих були як безпосередні виконавці, так і ті, хто вербував учасників і забезпечував їхньою зброєю та вибухівкою. Під час обшуків вилучили спецзасоби, засоби зв’язку та вибухові пристрої, що підтверджують підготовку до атак.

Ці затримання стали частиною масштабного розслідування мережі, пов’язаної з російськими спецслужбами. Правоохоронці зазначають, що операція дозволила перервати плановані акти насильства та зібрати важливі докази для подальшого притягнення організаторів до відповідальності.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі 19-річна дівчина з іншої області, намагалася підірвати вантажівку з обладнанням для теплопостачання. Вибуховий пристрій не спрацював, і це допомогло уникнути жертв. За кілька годин після спроби підриву підозрювану знайшли й затримали.

Також Новини.LIVE писали, що ексдепутата з Одещини підозрюють у держзраді. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України. Наразі фігурант перебуває під вартою, а на його майно накладено арешт для подальшої конфіскації.