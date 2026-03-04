Замахи в Одесі: кілери з Молдови готували підриви авто

Затримання одного із учасників. Фото: Служба безпеки України

Міністерство внутрішніх справ Молдови оприлюднило нові подробиці резонансної справи про підготовку серії вбивств українських офіцерів та громадських діячів. Виявилося, що завербована мережа агентів РФ використовувала професійне маскування та готувала теракти, які мали сколихнути Одесу та Київ. Правоохоронцям вдалося випередити кілерів, коли ті вже перейшли до фінальної стадії стеження за своїми жертвами.

Деталі молдавським ЗМІ розповіла міністерка внутрішніх справ Молдови Даніела Місаїл-Нікітін, передає Новини.LIVE.

Шпигунська мережа

Правоохоронці задокументували діяльність групи, яку завербували російські спецслужби для ліквідації чотирьох осіб. Серед цілей були українські офіцери, керівники стратегічних підприємств та відомий журналіст. Як зазначила міністерка, під час обшуків у Києві та Одесі було вилучено зброю, спецобладнання та засоби зв’язку, які підтверджують пряму підготовку до терактів. ​

​За словами Даніели Місаїл-Нікітін, агенти використовували професійне прикриття — вони влаштовувалися до служб доставки. Це дозволяло їм безперешкодно пересуватися містом, вивчати маршрути жертв та фіксувати час їхньої появи у вразливих місцях.

"Методи, які вони мали намір використати, були різними – від застосування зброї на близькій відстані до розміщення вибухівки у транспортних засобах", — уточнила міністр внутрішніх справ.

Під час обшуків у затриманих вилучили не лише зброю та вибухові пристрої, а й спеціальне обладнання та засоби зв’язку, які використовувалися для координації дій із кураторами.

Міжнародна мережа найманців

За результатами розслідування під вартою опинилися понад десять осіб: семеро були затримані в Україні, ще четверо — на території Молдови. Більшість учасників групи — це чоловіки віком від 19 до 43 років, уродженці Кишинева, Комрата, Оргеєва та Бендер, які вже мали кримінальне минуле. Серед них виявили як безпосередніх виконавців, так і вербувальника, який залучав людей до співпраці з РФ.

Подробиці затримання групи

Операція проходила у розширеному форматі за участі прокурорів обох країн. Слідчим вдалося задокументувати кожен крок групи, від моменту вербування до стадії підготовки конкретних замахів. Наразі всім чотирьом затриманим у Молдові пред'явлено звинувачення, а прокурори вимагають для них тримання під вартою. Вилучені під час обшуків докази підтверджують, що група працювала за чіткими вказівками з-за кордону та готувала резонансні теракти для дестабілізації ситуації в Одесі.

Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що правоохоронцям вдалося зірвати підготовку серії резонансних убивств. За його словами, теракт у Львові також є черговим свідченням цілеспрямованої спроби ворога посіяти паніку та розхитати внутрішню ситуацію в державі.

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у підриві автомобіля в Київському районі, що стався напередодні. За даними слідства, він діяв за вказівкою куратора і погодився на злочин за грошову винагороду.