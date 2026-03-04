Видео
Главная Одесса Готовили покушения в Одессе и Киеве — новые детали задержаний

Готовили покушения в Одессе и Киеве — новые детали задержаний

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 14:40
Киллеры из Молдовы готовили подрывы авто в Одессе: новвые детали
Задержание одного из участников. Фото: Служба безопасности Украины

Министерство внутренних дел Молдовы рассказало новые подробности дела о подготовке серии убийств украинских офицеров и общественных деятелей. Завербованная сеть агентов Росии использовала маскировку и готовила теракты, которые должны были всколыхнуть Одессу и Киев. Правоохранителям удалось опередить киллеров, когда те уже перешли к финальной стадии слежки за своими жертвами.

Детали молдавским СМИ рассказала министр внутренних дел Молдовы Даниэла Мисаил-Никитин, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Шпионская сеть

Правоохранители задокументировали деятельность группы, которую завербовали российские спецслужбы для ликвидации четырех человек. Среди целей были украинские офицеры, руководители стратегических предприятий и известный журналист. Как отметила министр, во время обысков в Киеве и Одессе было изъято оружие, спецоборудование и средства связи, которые подтверждают прямую подготовку к терактам.

По словам Даниэлы Мисаил-Никитин, агенты использовали профессиональное прикрытие — они устраивались в службы доставки. Это позволяло им беспрепятственно передвигаться по городу, изучать маршруты жертв и фиксировать время их появления в уязвимых местах.

"Методы, которые они намеревались использовать, были разными - от применения оружия на близком расстоянии до размещения взрывчатки в транспортных средствах", — уточнила министр внутренних дел.

Во время обысков у задержанных изъяли не только оружие и взрывные устройства, но и специальное оборудование и средства связи, которые использовались для координации действий с кураторами.

Международная сеть наемников

По результатам расследования под стражей оказались более десяти человек: семеро были задержаны в Украине, еще четверо — на территории Молдовы. Большинство участников группы — это мужчины в возрасте от 19 до 43 лет, уроженцы Кишинева, Комрата, Оргеева и Бендер, которые уже имели криминальное прошлое. Среди них обнаружили как непосредственных исполнителей, так и вербовщика, который привлекал людей к сотрудничеству с РФ.

Подробности задержания группы

Операция проходила в расширенном формате с участием прокуроров обеих стран. Следователям удалось задокументировать каждый шаг группы, от момента вербовки до стадии подготовки конкретных покушений. Сейчас всем четырем задержанным в Молдове предъявлено обвинение, а прокуроры требуют для них содержания под стражей. Изъятые во время обысков доказательства подтверждают, что группа работала по четким указаниям из-за рубежа и готовила резонансные теракты для дестабилизации ситуации в Одессе.

Напомним, Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что правоохранителям удалось сорвать подготовку серии резонансных убийств. По его словам, теракт во Львове также является очередным свидетельством целенаправленной попытки врага посеять панику и расшатать внутреннюю ситуацию в государстве.

Также мы писали, что в Одессе задержали мужчину, которого подозревают в подрыве автомобиля в Киевском районе, произошедшем накануне. По данным следствия, он действовал по указанию куратора и согласился на преступление за денежное вознаграждение.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
