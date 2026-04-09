Видео

В Одессе готовили убийство начальника ТЦК: задержан агент РФ

В Одессе готовили убийство начальника ТЦК: задержан агент РФ

Дата публикации 9 апреля 2026 13:59
В Одессе готовили убийство начальника ТЦК: задержан агент РФ
Агент РФ, которого задержали. Фото: Служба безопасности Украины

В Одессе готовили серию заказных убийств. Агент ФСБ обустроил в городе схрон с оружием и боеприпасами. Его задачей было передать тайник потенциальному киллеру. Задержанный уже взят под стражу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

СБУ предотвратила серию заказных убийств в Одессе. Задержанным оказался безработный житель Полтавы, завербованный российскими спецслужбами через Telegram-каналы. После вербовки его отправили на юг, где он получил координаты тайника с гранатой "Ф-1", автоматом Калашникова и 30 патронов. В гостиничном номере он проверил боеспособность оружия и доложил куратору из РФ.

Агент обустроил новый схрон в мусорных контейнерах центрального парка и передал координаты кураторам. Российские спецслужбы планировали привлечь киллера для покушения на главу районного ТЦК. СБУ заблаговременно разоблачила планы, задокументировала действия агента и задержала его в Полтаве.

Что грозит

Агенту сообщено о подозрении по государственной измене и незаконном обращении с оружием. Обвинительный акт направлен в суд, грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. По этим статьям ему море грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Куратору ФСБ также заочно сообщено о подозрении за подготовку теракта и покушение на умышленное убийство.

Недавно правоохранители задержали еще группу лиц, которые готовили покушения в Одессе и Киеве. По данным следствия, среди задержанных были как непосредственные исполнители, так и те, кто вербовал участников и обеспечивал их оружием и взрывчаткой. Во время обысков изъяли спецсредства, средства связи и взрывные устройства, подтверждающие подготовку к атакам.

Эти задержания стали частью масштабного расследования сети, связанной с российскими спецслужбами. Правоохранители отмечают, что операция позволила прервать планируемые акты насилия и собрать важные доказательства для дальнейшего привлечения организаторов к ответственности.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе 19-летняя девушка из другой области, пыталась взорвать грузовик с оборудованием для теплоснабжения. Взрывное устройство не сработало, и это помогло избежать жертв. Через несколько часов после попытки подрыва подозреваемую нашли и задержали.

Также Новини.LIVE писали, что экс-депутата из Одесской области подозревают в госизмене. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сейчас фигурант находится под стражей, а на его имущество наложен арест для дальнейшей конфискации.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель

Долженко Екатерина
