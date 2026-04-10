В Одесі іноземний кілер хотів вбити високопосадовця ВМС

Затримання кілера. Фото: Служба безпеки України

СБУ зірвала плани російських спецслужб, які готували вбивство високопосадовця Військово-Морських Сил України. В Одесі затримали іноземця-кілера саме в той момент, коли він намагався відкрити вогонь по військовому. Спецслужби тривалий час стежили за кожним кроком найманця, щоб схопити його на місці злочину.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Подробиці замаху

Виконавцем виявився 37-річний чоловік з однієї з балканських країн. Росіяни завербували його та відправили в Україну під виглядом туриста. Спочатку він приїхав до Києва, а згодом вирушив до Одеси, де забрав пістолет із глушником зі спеціальної схованки. ​

Зловмисник ретельно готувався до нападу та постійно змінював орендовані квартири. У день замаху він одягнув балаклаву та вдавав, що ремонтує велосипед біля житлового комплексу, де мешкає офіцер. Коли машина військового наблизилася до виїзду, кілер кинув велосипед під колеса, щоб зупинити авто, і намагався відкрити вогонь по водію.

Що загрожує

Спецпризначенці СБУ схопили найманця на гарячому. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру в замаху на терористичний акт. За скоєне іноземцю загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, що СБУ запобігла серії замовних убивств в Одесі. Затриманим виявився безробітний мешканець Полтави, завербований російськими спецслужбами через Telegram-канали. Російські спецслужби планували залучити кілера для замаху на очільника районного ТЦК.

Також Новини.LIVE писали, що Ексдепутата з Одещини підозрюють у держзраді. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України. Наразі фігурант перебуває під вартою, а на його майно накладено арешт для подальшої конфіскації.