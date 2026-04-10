В Одессе иностранный киллер хотел убить высокопоставленного чиновника ВМС

Задержание киллера. Фото: Служба безопасности Украины

СБУ сорвала планы российских спецслужб, которые готовили убийство высокопоставленного чиновника Военно-Морских Сил Украины. В Одессе задержали иностранца-киллера именно в тот момент, когда он пытался открыть огонь по военному. Спецслужбы долгое время следили за каждым шагом наемника, чтобы схватить его на месте преступления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Подробности покушения

Исполнителем оказался 37-летний мужчина из одной из балканских стран. Россияне завербовали его и отправили в Украину под видом туриста. Сначала он приехал в Киев, а затем отправился в Одессу, где забрал пистолет с глушителем из специального тайника.

Злоумышленник тщательно готовился к нападению и постоянно менял арендованные квартиры. В день покушения он надел балаклаву и делал вид, что ремонтирует велосипед возле жилого комплекса, где живет офицер. Когда машина военного приблизилась к выезду, киллер бросил велосипед под колеса, чтобы остановить авто, и пытался открыть огонь по водителю.

Что грозит

Спецназовцы СБУ схватили наемника с поличным. Сейчас задержанный находится под стражей. Ему сообщили о подозрении в покушении на террористический акт. За содеянное иностранцу грозит до 12 лет лишения свободы.

