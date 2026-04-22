В Одесі планувалося вбивство офіцера спецпризначенців

Дата публікації: 22 квітня 2026 10:55
Затримана агентка. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі запобігли замовному вбивству офіцера Сил спецоперацій. Правоохоронці затримали жінку, яка працювала на російську спецслужбу. Вона встановила GPS-трекер під авто військового, щоб передати дані для атаки. Фігурантку затримали під час спроби втечі за кордон.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Замах на офіцера

Служба безпеки України викрила агентку ФСБ, яка готувала ліквідацію командира підрозділу ССО в Одесі. За даними слідства, жінка встановила під капот автомобіля військового GPS-трекер. Через нього російська сторона планувала відстежувати маршрути і час пересування, щоб організувати вбивство з використанням вогнепальної зброї.

Що відомо про агентку

Підозрювана — уродженку Кіровоградщини, яка тривалий час жила на території Росії. Там її завербували після звернення до структури, пов’язаної з політичним проєктом Віктора Медведчука "Другая Украина". Замість допомоги у справі про крадіжку її передали представникам ФСБ і поставили завдання — підготувати замах в Україні.

Підготовка до замаху

У 2025 році жінка прибула до Одеси, орендувала квартиру поруч із місцем проживання військового та почала стеження. Вона придбала автомобіль Chevrolet Lacetti для пересування та отримала від кураторів гроші і GPS-трекер. Частину коштів — 10 тисяч доларів США — забрала зі схрону, ще частину повернула назад.

Пристрій для стеження вона встановила в підземному паркінгу, де стояло авто військового. Після цього агентка планувала залишити Україну через треті країни, однак її затримали "на гарячому", коли вона вже їхала в напрямку кордону.

Що загрожує

Під час обшуків у неї вилучили телефон, через який вона спілкувалася з куратором, маскуючи контакт під особисті стосунки. Жінці повідомили про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Справу вже передали до суду. Правоохоронці продовжують розслідування, щоб встановити всіх причетних до підготовки замаху.

Інші замахи

Раніше правоохоронці вже викривали подібні плани в Одесі. Зокрема, СБУ запобігла підготовці замаху на начальника районного ТЦК. За даними слідства, агент російських спецслужб готував серію замовних убивств і мав передати зброю виконавцю. Затриманим виявився мешканець Полтави, якого завербували через Telegram-канали. Він отримав координати схрону зі зброєю, зокрема автоматом Калашникова, гранатою Ф-1 та набоями, перевірив їх і облаштував новий тайник в Одесі.

СБУ викрила ці дії та затримала його до реалізації плану. Наразі фігуранту інкримінують державну зраду та незаконне поводження зі зброєю — йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, що СБУ зірвала плани російських спецслужб, які готували вбивство високопосадовця Військово-Морських Сил України. В Одесі затримали іноземця-кілера саме в той момент, коли він намагався відкрити вогонь по військовому. Спецслужби тривалий час стежили за кожним кроком найманця, щоб схопити його на місці злочину.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі 19-річна дівчина з іншої області, намагалася підірвати вантажівку з обладнанням для теплопостачання. Вибуховий пристрій не спрацював, і це допомогло уникнути жертв. За кілька годин після спроби підриву підозрювану знайшли й затримали.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
