Поранення співробітника ТЦК в Одесі: заява відомства про конфлікт

Конфлікт з ТЦК в Одесі.

В Одесі стався напад на військовослужбовців ТЦК під час перевірки чоловіка. Один із офіцерів отримав тяжкі ножові поранення і перебуває у критичному стані. Ситуація загострилася через дії натовпу, який завадив евакуації пораненого.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Заява Одеського обласного ТЦК та СП.

Деталі інциденту

Інцидент стався 30 березня близько 19:00 на вулиці Академіка Заболотного в Пересипському районі Одеси. За даними обласного ТЦК, спільна група оповіщення зупинила чоловіка, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. У центрі комплектування стверджують, що замість виконання вимог чоловік напав на військового з ножем. У результаті офіцер Збройних сил України отримав важкі колото-різані поранення обох ніг. Медики наразі борються за його життя, стан оцінюють як критичний.

Ситуація ускладнилася через поведінку очевидців. За інформацією ТЦК, частина цивільних почала блокувати службовий транспорт і заважала евакуації пораненого. Також повідомляється про кидання каміння та спроби зупинити авто, яке вивозило військового до лікарні.

"Попри пряме інформування про бійця, що стікав кров’ю, натовп свідомо блокував службовий транспорт, здійснював напади із застосуванням каміння та перешкоджав екстреній евакуації. У той момент кожна секунда була питанням життя військовослужбовця", — повідомили в ТЦК.

Читайте також:

Застосування зброї

Щоб відбити напад і захистити військових, застосували спеціальні засоби у межах закону. Правоохоронці вже встановлюють усіх причетних до нападу та можливих організаторів заворушень. У ТЦК наголошують, що йдеться про замах на вбивство військовослужбовця під час виконання обов’язків. Також там розкритикували окремі телеграм-канали за поширення неперевіреної інформації про "стрілянину", назвавши це дезінформацією.

Інші скандали з ТЦК

В Одесі вже не вперше виникають конфлікти, пов’язані з роботою територіальних центрів комплектування. Зокрема, одна з місцевих жительок заявляла, що під час такого інциденту вона та її малолітня дитина отримали травми. В Одеському обласному ТЦК повідомляли, що за цим фактом одразу призначили службову перевірку та залучили правоохоронні органи. Там наголошували, що всі обставини мають бути встановлені, а у разі підтвердження порушень винні понесуть відповідальність.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі військовослужбовці ТЦК та СП, причетні до побиття колишнього полоненого. Інцидент стався в Пересипському районі міста. Потерпілий сам звернувся до правоохоронців і розповів обставини конфлікту. За фактом події відкрили кримінальне провадження.

Також Новини.LIVE писали, що у Миколаєві затримали військовослужбовця ТЦК, якого підозрюють у корупції. Він обіцяв допомогти уникнути проблем із військовим обліком. Чоловіка затримали під час отримання коштів. Йому загрожує ув’язнення.