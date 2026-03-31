Ранение сотрудника ТЦК в Одессе: заявление ведомства о конфликте

Ранение сотрудника ТЦК в Одессе: заявление ведомства о конфликте

Дата публикации 31 марта 2026 10:15
Конфликт с ТЦК в Одессе. Фото: скриншот из видео

В Одессе произошло нападение на военнослужащих ТЦК во время проверки мужчины. Один из офицеров получил тяжелые ножевые ранения и находится в критическом состоянии. Ситуация обострилась из-за действий толпы, которая помешала эвакуации раненого.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Напад на ТЦК в Одесі
Заявление Одесского областного ТЦК и СП. Фото: скриншот из Facebook

Детали инцидента

Инцидент произошел 30 марта около 19:00 на улице Академика Заболотного в Пересыпском районе Одессы. По данным областного ТЦК, совместная группа оповещения остановила мужчину, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. В центре комплектования утверждают, что вместо выполнения требований мужчина напал на военного с ножом. В результате офицер Вооруженных сил Украины получил тяжелые колото-резаные ранения обеих ног. Медики сейчас борются за его жизнь, состояние оценивают как критическое.

Ситуация осложнилась из-за поведения очевидцев. По информации ТЦК, часть гражданских начала блокировать служебный транспорт и мешала эвакуации раненого. Также сообщается о бросании камней и попытках остановить авто, которое вывозило военного в больницу.

"Несмотря на прямое информирование о бойце, который истекал кровью, толпа сознательно блокировала служебный транспорт, совершала нападения с применением камней и препятствовала экстренной эвакуации. В тот момент каждая секунда была вопросом жизни военнослужащего", — сообщили в ТЦК.

Применение оружия

Чтобы отразить нападение и защитить военных, применили специальные средства в рамках закона. Правоохранители уже устанавливают всех причастных к нападению и возможных организаторов беспорядков. В ТЦК отмечают, что речь идет о покушении на убийство военнослужащего при исполнении обязанностей. Также там раскритиковали отдельные телеграмм-каналы за распространение непроверенной информации о "стрельбе", назвав это дезинформацией.

Другие скандалы с ТЦК

В Одессе уже не впервые возникают конфликты, связанные с работой территориальных центров комплектования. В частности, одна из местных жительниц заявляла, что во время такого инцидента она и ее малолетний ребенок получили травмы. В Одесском областном ТЦК сообщали, что по данному факту сразу назначили служебную проверку и привлекли правоохранительные органы. Там отмечали, что все обстоятельства должны быть установлены, а в случае подтверждения нарушений виновные понесут ответственность.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе военнослужащие ТЦК и СП, причастные к избиению бывшего пленного. Инцидент произошел в Пересыпском районе города. Пострадавший сам обратился к правоохранителям и рассказал обстоятельства конфликта. По факту происшествия открыли уголовное производство.

Также Новини.LIVE писали, что в Николаеве задержали военнослужащего ТЦК, которого подозревают в коррупции. Он обещал помочь избежать проблем с военным учетом. Мужчину задержали во время получения средств. Ему грозит заключение в тюрьму.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
