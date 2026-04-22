В Одессе планировалось убийство офицера спецназовцев

Задержанная агентка.

В Одессе предотвратили заказное убийство офицера Сил спецопераций. Правоохранители задержали женщину, которая работала на российскую спецслужбу. Она установила GPS-трекер под авто военного, чтобы передать данные для атаки. Фигурантку задержали при попытке побега за границу.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Покушение на офицера

Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ, которая готовила ликвидацию командира подразделения ССО в Одессе. По данным следствия, женщина установила под капот автомобиля военного GPS-трекер. Через него российская сторона планировала отслеживать маршруты и время передвижения, чтобы организовать убийство с использованием огнестрельного оружия.

Что известно об агенте

Подозреваемая — уроженка Кировоградщины, которая долгое время жила на территории России. Там ее завербовали после обращения в структуру, связанную с политическим проектом Виктора Медведчука "Другая Украина". Вместо помощи в деле о краже ее передали представителям ФСБ и поставили задачу — подготовить покушение в Украине.

Подготовка к покушению

В 2025 году женщина прибыла в Одессу, арендовала квартиру рядом с местом жительства военного и начала слежку. Она приобрела автомобиль Chevrolet Lacetti для передвижения и получила от кураторов деньги и GPS-трекер. Часть средств — 10 тысяч долларов США — забрала из тайника, еще часть вернула обратно.

Читайте также:

Устройство для слежения она установила в подземном паркинге, где стояло авто военного. После этого агент планировала покинуть Украину через третьи страны, однако ее задержали "на горячем", когда она уже ехала в направлении границы.

Что грозит

Во время обысков у нее изъяли телефон, через который она общалась с куратором, маскируя контакт под личные отношения. Женщине сообщили о подозрении по статье о государственной измене в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Дело уже передали в суд. Правоохранители продолжают расследование, чтобы установить всех причастных к подготовке покушения.

Другие покушения

Ранее правоохранители уже разоблачали подобные планы в Одессе. В частности, СБУ предотвратила подготовку покушения на начальника районного ТЦК. По данным следствия, агент российских спецслужб готовил серию заказных убийств и должен был передать оружие исполнителю. Задержанным оказался житель Полтавы, которого завербовали через Telegram-каналы. Он получил координаты тайника с оружием, в частности автоматом Калашникова, гранатой Ф-1 и патронами, проверил их и обустроил новый тайник в Одессе.

СБУ разоблачила эти действия и задержала его до реализации плана. Сейчас фигуранту инкриминируют государственную измену и незаконное обращение с оружием — ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, что СБУ сорвала планы российских спецслужб, которые готовили убийство высокопоставленного чиновника Военно-Морских Сил Украины. В Одессе задержали иностранца-киллера именно в тот момент, когда он пытался открыть огонь по военному. Спецслужбы долгое время следили за каждым шагом наемника, чтобы схватить его на месте преступления.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе 19-летняя девушка из другой области, пыталась взорвать грузовик с оборудованием для теплоснабжения. Взрывное устройство не сработало, и это помогло избежать жертв. Через несколько часов после попытки подрыва подозреваемую нашли и задержали.