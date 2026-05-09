Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса СБУ сорвала покушение на офицера ВМС ВСУ в Одессе

СБУ сорвала покушение на офицера ВМС ВСУ в Одессе

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 10:24
СБУ сорвала покушение на офицера ВМС ВСУ в Одессе
Задержан наемный киллер в Одессе. Фото: СБУ

В Одессе контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб, который готовил убийство высокопоставленного чиновника Военно-Морских Сил ВСУ. По данным следствия, покушение планировали осуществить накануне 9 мая, чтобы использовать это для российской пропаганды.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на СБУ.

Киллер планировал расстрел офицера ВМС в Одессе

Следствие считает, что киллер должен был расстрелять украинского офицера возле его дома во время выезда на автомобиле. Для этого агент готовил засаду и заранее изучал местность.

В СБУ отмечают, что удалось предотвратить покушение благодаря работе контрразведки и сообщению неравнодушного гражданина, который обратился на горячую линию из-за подозрительного поведения мужчины.

Задержание провели 8 мая сотрудники контрразведки и спецназовцы ЦСО "Альфа". В СБУ говорят, что действовали на опережение, чтобы не допустить теракта.

Читайте также:
Автомат, який вилучили у кілера
Изъятый у киллера автомат. Фото: СБУ

Что известно о задержанном киллере

По материалам дела, задержанный - рецидивист из Донецкой области, который ранее уже отбывал наказание за умышленное убийство. Российские спецслужбы завербовали его через Telegram-каналы, где он искал "легкий заработок".

По прибытии в Одессу мужчина арендовал квартиру и начал следить за военным. Он фотографировал местность, определял пути отхода и место для нападения.

Переписака з ФСБ
Сообщение киллеру от заказчиков. Фото: СБУ

Впоследствии агент получил координаты тайников с оружием. Оттуда он забрал автомат АК-74 и два магазина с патронами. Для перевозки автомата использовал специальную сумку с двойным дном.

Во время обысков правоохранители изъяли автомат, боеприпасы и телефон, через который фигурант поддерживал связь с куратором из РФ.

Какое наказание за покушение на убийство

Задержанному уже сообщили о подозрении в государственной измене и покушении на теракт. Сейчас он находится под стражей. В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе предотвратили заказное убийство офицера Сил спецопераций. Правоохранители задержали женщину, которая работала на российскую спецслужбу. Она установила GPS-трекер под авто военного, через него россияне планировали отслеживать маршруты и время передвижения, чтобы организовать убийство с использованием огнестрельного оружия.

Также Новини.LIVE сообщали, что СБУ сорвала планы российских спецслужб, которые готовили убийство высокопоставленного чиновника Военно-Морских Сил Украины. Исполнителем оказался 37-летний мужчина из одной из балканских стран. Россияне завербовали его и отправили в Украину под видом туриста. Сначала он приехал в Киев, а затем отправился в Одессу, где забрал пистолет с глушителем из специального тайника. Злоумышленник тщательно готовился к нападению и постоянно менял арендованные квартиры.

Кроме этого Новини.LIVE информировали, что СБУ предотвратила серию заказных убийств в Одессе. Задержанным оказался безработный житель Полтавы, завербованный российскими спецслужбами через Telegram-каналы. После вербовки его отправили на юг, где он получил координаты тайника с гранатой "Ф-1", автоматом Калашникова и 30 патронами. Российские спецслужбы планировали привлечь киллера для покушения на главу районного ТЦК.

покушение Новости Одессы задержание Стрелец
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации