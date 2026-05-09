СБУ сорвала покушение на офицера ВМС ВСУ в Одессе

Задержан наемный киллер в Одессе. Фото: СБУ

В Одессе контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб, который готовил убийство высокопоставленного чиновника Военно-Морских Сил ВСУ. По данным следствия, покушение планировали осуществить накануне 9 мая, чтобы использовать это для российской пропаганды.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на СБУ.

Киллер планировал расстрел офицера ВМС в Одессе

Следствие считает, что киллер должен был расстрелять украинского офицера возле его дома во время выезда на автомобиле. Для этого агент готовил засаду и заранее изучал местность.

В СБУ отмечают, что удалось предотвратить покушение благодаря работе контрразведки и сообщению неравнодушного гражданина, который обратился на горячую линию из-за подозрительного поведения мужчины.

Задержание провели 8 мая сотрудники контрразведки и спецназовцы ЦСО "Альфа". В СБУ говорят, что действовали на опережение, чтобы не допустить теракта.

Изъятый у киллера автомат. Фото: СБУ

Что известно о задержанном киллере

По материалам дела, задержанный - рецидивист из Донецкой области, который ранее уже отбывал наказание за умышленное убийство. Российские спецслужбы завербовали его через Telegram-каналы, где он искал "легкий заработок".

По прибытии в Одессу мужчина арендовал квартиру и начал следить за военным. Он фотографировал местность, определял пути отхода и место для нападения.

Сообщение киллеру от заказчиков. Фото: СБУ

Впоследствии агент получил координаты тайников с оружием. Оттуда он забрал автомат АК-74 и два магазина с патронами. Для перевозки автомата использовал специальную сумку с двойным дном.

Во время обысков правоохранители изъяли автомат, боеприпасы и телефон, через который фигурант поддерживал связь с куратором из РФ.

Какое наказание за покушение на убийство

Задержанному уже сообщили о подозрении в государственной измене и покушении на теракт. Сейчас он находится под стражей. В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе предотвратили заказное убийство офицера Сил спецопераций. Правоохранители задержали женщину, которая работала на российскую спецслужбу. Она установила GPS-трекер под авто военного, через него россияне планировали отслеживать маршруты и время передвижения, чтобы организовать убийство с использованием огнестрельного оружия.

Также Новини.LIVE сообщали, что СБУ сорвала планы российских спецслужб, которые готовили убийство высокопоставленного чиновника Военно-Морских Сил Украины. Исполнителем оказался 37-летний мужчина из одной из балканских стран. Россияне завербовали его и отправили в Украину под видом туриста. Сначала он приехал в Киев, а затем отправился в Одессу, где забрал пистолет с глушителем из специального тайника. Злоумышленник тщательно готовился к нападению и постоянно менял арендованные квартиры.

Кроме этого Новини.LIVE информировали, что СБУ предотвратила серию заказных убийств в Одессе. Задержанным оказался безработный житель Полтавы, завербованный российскими спецслужбами через Telegram-каналы. После вербовки его отправили на юг, где он получил координаты тайника с гранатой "Ф-1", автоматом Калашникова и 30 патронами. Российские спецслужбы планировали привлечь киллера для покушения на главу районного ТЦК.