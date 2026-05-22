Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Удары по Одессе и Киеву: разоблачена агентурная сеть ФСБ

Удары по Одессе и Киеву: разоблачена агентурная сеть ФСБ

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 11:24
Удары по Одессе и Киеву: разоблачена агентурная сеть ФСБ
Задержанный фигурант. Фото: Служба безопасности Украины

В Киеве разоблачили агентурную сеть ФСБ, которая собирала координаты для российских ударов по Киеву и Одесской области. Одного из агентов российская спецслужба держала "в спящем режиме" более 10 лет. В начале года он начал собирать информацию об украинских военных, чиновниках и даже доме главы ГСЧС.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Удари по Одесі та Києву: викрито агентурну мережу ФСБ - фото 1
Вручение подозрения агенту ФСБ. Фото: Служба безопасности Украины

Готовили удары по Одессе и Киеву

Как сообщили в Службе безопасности Украины, фигурантом оказался ИТ-специалист из Николаева, которого российские спецслужбы завербовали еще в 2014 году. По версии следствия, после вербовки мужчину оставили в так называемом "режиме ожидания" на много лет, а "активировали" только в начале 2026 года.

После этого агент получил задание переехать в Киев и собирать информацию об украинских чиновниках, военных и представителях сектора безопасности и обороны. Среди потенциальных целей россиян, по данным СБУ, был и дом председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Следователи установили, что агент должен был отслеживать адреса проживания, маршруты передвижения и другие данные о людях, которых Россия рассматривала как потенциальные цели для диверсий или терактов.

Читайте также:

Приобщил к делу одессита

Чтобы не вызывать подозрений, мужчина знакомился с людьми под предлогом работы в сфере ИТ и технического обслуживания компьютерных систем. Во время общения он якобы в бытовых разговорах выспрашивал нужную информацию, а затем передавал ее российским кураторам. Впоследствии фигурант привлек к работе еще одного ИТ-специалиста — жителя Одессы.

По данным СБУ, вместе они создали сеть информаторов, через которых собирали информацию о местах дислокации украинских военных. Сотрудники спецслужбы задержали агента в квартире, которую он арендовал в Киеве. Одновременно правоохранители провели задержание его сообщника в Одессе.

Во время обысков у мужчин изъяли мобильные телефоны и другие доказательства сотрудничества с ФСБ. Обоим фигурантам уже сообщили о подозрении в государственной измене. Им грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Как писали Новини.LIVE, что в Одессе контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб, который готовил убийство военного ВМС ВСУ. По данным следствия, покушение планировали осуществить накануне 9 мая, чтобы использовать это для российской пропаганды. Месяцем ранее, 10 апреля, в Одессе задержали иностранца-киллера именно в тот момент, когда он тоже пытался открыть огонь по высокопоставленному чиновнику Военно-Морских Сил Украины.

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, что СБУ предотвратила серию заказных убийств в Одессе. Задержанным оказался безработный житель Полтавы, завербованный российскими спецслужбами через Telegram-каналы. После вербовки его отправили на юг, где он получил координаты тайника с гранатой "Ф-1", автоматом Калашникова и 30 патронами. Российские спецслужбы планировали привлечь киллера для покушения на главу районного ТЦК.

СБУ Новости Одессы обстрел Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации