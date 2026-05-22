Удары по Одессе и Киеву: разоблачена агентурная сеть ФСБ

Задержанный фигурант. Фото: Служба безопасности Украины

В Киеве разоблачили агентурную сеть ФСБ, которая собирала координаты для российских ударов по Киеву и Одесской области. Одного из агентов российская спецслужба держала "в спящем режиме" более 10 лет. В начале года он начал собирать информацию об украинских военных, чиновниках и даже доме главы ГСЧС.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Вручение подозрения агенту ФСБ. Фото: Служба безопасности Украины

Готовили удары по Одессе и Киеву

Как сообщили в Службе безопасности Украины, фигурантом оказался ИТ-специалист из Николаева, которого российские спецслужбы завербовали еще в 2014 году. По версии следствия, после вербовки мужчину оставили в так называемом "режиме ожидания" на много лет, а "активировали" только в начале 2026 года.

После этого агент получил задание переехать в Киев и собирать информацию об украинских чиновниках, военных и представителях сектора безопасности и обороны. Среди потенциальных целей россиян, по данным СБУ, был и дом председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Следователи установили, что агент должен был отслеживать адреса проживания, маршруты передвижения и другие данные о людях, которых Россия рассматривала как потенциальные цели для диверсий или терактов.

Приобщил к делу одессита

Чтобы не вызывать подозрений, мужчина знакомился с людьми под предлогом работы в сфере ИТ и технического обслуживания компьютерных систем. Во время общения он якобы в бытовых разговорах выспрашивал нужную информацию, а затем передавал ее российским кураторам. Впоследствии фигурант привлек к работе еще одного ИТ-специалиста — жителя Одессы.

По данным СБУ, вместе они создали сеть информаторов, через которых собирали информацию о местах дислокации украинских военных. Сотрудники спецслужбы задержали агента в квартире, которую он арендовал в Киеве. Одновременно правоохранители провели задержание его сообщника в Одессе.

Во время обысков у мужчин изъяли мобильные телефоны и другие доказательства сотрудничества с ФСБ. Обоим фигурантам уже сообщили о подозрении в государственной измене. Им грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Как писали Новини.LIVE, что в Одессе контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб, который готовил убийство военного ВМС ВСУ. По данным следствия, покушение планировали осуществить накануне 9 мая, чтобы использовать это для российской пропаганды. Месяцем ранее, 10 апреля, в Одессе задержали иностранца-киллера именно в тот момент, когда он тоже пытался открыть огонь по высокопоставленному чиновнику Военно-Морских Сил Украины.

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, что СБУ предотвратила серию заказных убийств в Одессе. Задержанным оказался безработный житель Полтавы, завербованный российскими спецслужбами через Telegram-каналы. После вербовки его отправили на юг, где он получил координаты тайника с гранатой "Ф-1", автоматом Калашникова и 30 патронами. Российские спецслужбы планировали привлечь киллера для покушения на главу районного ТЦК.