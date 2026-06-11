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Главная Одесса В Одессе РФ вербовала детей для совершения терактов

В Одессе РФ вербовала детей для совершения терактов

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 14:49
В Одессе РФ вербовала детей для совершения терактов
Куратор из РФ, которому предъявили подозрение. Фото: Одесская областная прокуратура

Российская военная разведка пыталась создать иллюзию массового бунта в Одессе с помощью местных подростков. Организатором этой схемы оказался 39-летний сотрудник ГРУ Артем Шмуль, действовавший дистанционно. Он находил несовершеннолетних через соцсети, обещая им быстрые деньги за поджоги военных машин и железнодорожных объектов. Теперь российскому спецслужбовцу заочно объявили подозрение в организации терактов и финансировании терроризма.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Ловушка в Telegram

В Одессе российский разведчик искал легкую добычу в группах с вакансиями. На его крючок попали четверо местных жителей в возрасте от 13 до 18 лет. Перед заданиями куратор устроил им проверку. Сначала ребята рисовали запрещенную символику и расклеивали по городу провокационные листовки. Когда Шмуль понял, что подростки готовы на все ради денег, задания стали значительно опаснее.

Пожар по заказу

В апреле 2024 года завербованные ребята, среди которых были 13-летний и 16-летний подростки, сожгли грузовик Национальной гвардии. Впоследствии они уничтожили релейный шкаф на железной дороге. Всего украинские правоохранители зафиксировали не менее 18 денежных переводов в криптовалюте, которые россиянин отправлял своим исполнителям.

В мае того же года СБУ задержала четырех юных агентов именно во время попытки поджечь еще два военных автомобиля. У них изъяли телефоны с доказательствами переписки и антиукраинскими материалами.

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Картинка для Кремля

Главной целью россиянина были не просто разрушения, а видеоотчеты. Подростки должны были снимать свои поджоги на камеры смартфонов. Эти кадры российская пропаганда использовала для создания фейковых новостей. В своих сюжетах кремлевские СМИ выдавали действия запуганных и подкупленных детей за работу якобы «пророссийского подполья» в Одессе.

Как накажут

Действия Артема Шмуля следователи СБУ квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • часть 3 статьи 27 и часть 2 статьи 258 — организация террористического акта по предварительному сговору;
  • часть 2 статьи 258-5 — финансирование терроризма.

По этим статьям российскому спецслужбисту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Самим же подросткам придется отвечать перед законом за диверсии и покушение на теракт. Продолжаются мероприятия по поиску и наказанию организатора.

Покушение на военного

В Одессе СБУ также предотвратила серию заказных убийств, главной целью которых должен был стать руководитель одного из районных ТЦК. Российская ФСБ завербовала через Telegram безработного жителя Полтавы и отправила его на юг. Там мужчина забрал из тайного тайника автомат Калашникова, патроны и гранату «Ф-1». Проверив боеспособность оружия в отеле, он спрятал его в мусорных контейнерах центрального парка города и передал координаты кураторам, которые уже искали непосредственного киллера.

Контрразведка задержала агента в Полтаве и полностью сорвала планы врага. Дело задержанного по статьям о государственной измене и незаконном обращении с оружием уже передано в суд — ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Российскому куратору из ФСБ также заочно сообщили о подозрении в подготовке теракта и покушении на убийство.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе 19-летняя девушка из другой области пыталась взорвать грузовик с оборудованием для теплоснабжения. Взрывное устройство не сработало, и это помогло избежать жертв. Через несколько часов после попытки взрыва подозреваемую нашли и задержали.

Также Новини.LIVE писали, что СБУ сорвала планы российских спецслужб, которые готовили убийство высокопоставленного чиновника Военно-морских сил Украины. В Одессе задержали иностранца-киллера именно в тот момент, когда он пытался открыть огонь по военному. Спецслужбы долгое время следили за каждым шагом наемника, чтобы поймать его на месте преступления.

Одесса пропаганда вербовка
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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