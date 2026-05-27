На Одещині священика взяли під арешт: працював на росіян

Свяженик на лаві підсудних. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській священнослужителя храму МП підозрюють у держзраді. Чоловік передавав російському агенту дані про військові об’єкти та енергетичну інфраструктуру регіону. Також він повідомляв про роботу мобільних груп ППО та розташування техніки. Ці дані ворог планував використати для нових ракетних і дронових атак.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Деталі справи

За інформацією Одеської обласної прокуратури, 55-річний священнослужитель храму МП в Одеському районі у 2024 році почав систематично контактувати через Telegram із представником спецслужб РФ. Слідство стверджує, що чоловік підтримував антиукраїнські погляди, схвалював російське вторгнення та шукав способи допомоги ворогу.

За вказівками куратора він збирав інформацію про розташування військових об’єктів, а також критичної та енергетичної інфраструктури. У березні 2024 року підозрюваний нібито передав координати паливно-енергетичного комплексу та одного з енергооб’єктів в Одеському районі. Крім цього, він повідомив про особливості захисних споруд на цих об’єктах.

Пізніше, за даними правоохоронців, священнослужитель передав координати однієї з мобільно-вогневих груп, яка перебувала на бойовому чергуванні, а також інформацію про наявну військову техніку. Зібрані дані надсилалися куратору та згодом потрапляли до керівництва збройних сил РФ. Слідчі вважають, що отриману інформацію російська армія планувала використати для підготовки нових ракетних і дронових ударів по території Одеської області.

Що загрожує

За клопотанням Одеської обласної прокуратури суд обрав чоловіку запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Йому інкримінують державну зраду, ймовірно за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — умисне надання допомоги державі-агресору в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Схожі справи

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка збирала дані для коригування ударів по Київщині та Одещині. Один із агентів, за даними слідства, понад 12 років перебував у "режимі очікування", а після активації почав готувати координати для ракетних ударів, зокрема по об’єктах у Києві, та збирати інформацію про українських посадовців і потенційні цілі.

До підривної діяльності він залучив ще одного айті-фахівця з Одеси. Разом вони створили мережу інформаторів, які передавали дані про дислокацію українських військових. Обох затримали, їм повідомили про підозру в держзраді, що передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, СБУ запобігла серії замовних убивств в Одесі. Затриманим виявився безробітний мешканець Полтави, завербований російськими спецслужбами через Telegram-канали. Після вербування його відрядили на південь, де він отримав координати схованки з гранатою "Ф-1", автоматом Калашникова та 30 набоїв. У готельному номері він перевірив боєздатність зброї та доповів куратору з РФ.

Також Новини.LIVE писали, що СБУ зірвала плани російських спецслужб, які готували вбивство високопосадовця Військово-Морських Сил України. В Одесі затримали іноземця-кілера саме в той момент, коли він намагався відкрити вогонь по військовому. Спецслужби тривалий час стежили за кожним кроком найманця, щоб схопити його на місці злочину.