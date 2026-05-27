На Одесчине священника взяли под арест: работал на россиян

Свяженик на скамье подсудимых. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской священнослужителя храма МП подозревают в госизмене. Мужчина передавал российскому агенту данные о военных объектах и энергетической инфраструктуре региона. Также он сообщал о работе мобильных групп ПВО и расположении техники. Эти данные враг планировал использовать для новых ракетных и дроновых атак.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Детали дела

По информации Одесской областной прокуратуры, 55-летний священнослужитель храма МП в Одесском районе в 2024 году начал систематически контактировать через Telegram с представителем спецслужб РФ. Следствие утверждает, что мужчина поддерживал антиукраинские взгляды, одобрял российское вторжение и искал способы помощи врагу.

По указаниям куратора он собирал информацию о расположении военных объектов, а также критической и энергетической инфраструктуры. В марте 2024 года подозреваемый якобы передал координаты топливно-энергетического комплекса и одного из энергообъектов в Одесском районе. Кроме этого, он сообщил об особенностях защитных сооружений на этих объектах.

Позже, по данным правоохранителей, священнослужитель передал координаты одной из мобильно-огневых групп, которая находилась на боевом дежурстве, а также информацию об имеющейся военной технике. Собранные данные направлялись куратору и впоследствии попадали к руководству вооруженных сил РФ. Следователи считают, что полученную информацию российская армия планировала использовать для подготовки новых ракетных и дроновых ударов по территории Одесской области.

Что грозит

По ходатайству Одесской областной прокуратуры суд избрал мужчине меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Ему инкриминируют государственную измену, вероятно по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — умышленное оказание помощи государству-агрессору в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Похожие дела

СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая собирала данные для корректировки ударов по Киевской и Одесской области. Один из агентов, по данным следствия, более 12 лет находился в "режиме ожидания", а после активации начал готовить координаты для ракетных ударов, в частности по объектам в Киеве, и собирать информацию об украинских чиновниках и потенциальных целях.

К подрывной деятельности он привлек еще одного айти-специалиста из Одессы. Вместе они создали сеть информаторов, которые передавали данные о дислокации украинских военных. Обоих задержали, им сообщили о подозрении в госизмене, что предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, СБУ предотвратила серию заказных убийств в Одессе. Задержанным оказался безработный житель Полтавы, завербованный российскими спецслужбами через Telegram-каналы. После вербовки его отправили на юг, где он получил координаты тайника с гранатой "Ф-1", автоматом Калашникова и 30 патронов. В гостиничном номере он проверил боеспособность оружия и доложил куратору из РФ.

Также Новини.LIVE писали, что СБУ сорвала планы российских спецслужб, которые готовили убийство высокопоставленного чиновника Военно-Морских Сил Украины. В Одессе задержали иностранца-киллера именно в тот момент, когда он пытался открыть огонь по военному. Спецслужбы долгое время следили за каждым шагом наемника, чтобы схватить его на месте преступления.