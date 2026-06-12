Чіпляють образливі таблички: дітей працівників ТЦК цькують в школі

Працівники ТЦК на вулиці. Фото: Суспільне Чернігів

Діти працівників територіальних центрів комплектування стикаються з проявами булінгу через професію своїх батьків. В окремих випадках школярам чіпляли таблички з образливими написами про ТЦК. У центрі комплектування також заявляють, що військовослужбовці переживають за безпеку своїх родин на тлі суспільної напруги навколо мобілізації.

Про це повідомив підполковник, заступник начальника з психологічної підтримки персоналу Одеського ОТЦК та СП Володимир Чабан на засіданні ТСК, передає Новини.LIVE.

Дітей працівників ТЦК почали цькувати через роботу батьків

За словами Чабана, негативне ставлення до працівників ТЦК іноді поширюється і на членів їхніх сімей, зокрема дітей.

"Ми маємо вже випадки булінгу дітей в Ізмаїльському ТЦК, де діткам чіпляли на спину таблички з образливими написами про ТЦК", — розповів представник центру комплектування.

Він зазначив, що через суспільний резонанс навколо діяльності ТЦК частина військовослужбовців висловлює занепокоєння щодо власної безпеки та безпеки своїх близьких.

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"Вони переживають також за свою безпеку, за безпеку своїх сімей, за безпеку своїх дітей", — наголосив посадовець.

Окремо представник ТЦК навів дані щодо складу установи. За його словами, нині близько 43% особового складу Одеського обласного ТЦК мають статус учасників бойових дій.

Він також зазначив, що серед працівників центру є військовослужбовці, які брали безпосередню участь у бойових діях після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як писали Новини.LIVE, в Одесі біля промринку "7 кілометр" люди перекинули бус ТЦК. В результаті було побито кузов та вікна авто. Одному з учасників суд призначив п’ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном.

Також нещодавно в мережі з’явилося відео з Одеського СІЗО. На ньому принижували одного із працівників ТЦК. Чоловіка змушували повзати по підлозі та приносити капці зубами.