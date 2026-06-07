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Головна Одеса В Одесі у СІЗО нібито змушували в зубах приносити капці: триває перевірка

В Одесі у СІЗО нібито змушували в зубах приносити капці: триває перевірка

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Дата публікації: 7 червня 2026 21:42
В Одесі у СІЗО нібито змушували в зубах приносити капці: триває перевірка
Співробітники СІЗО. Фото: Державна Установа "Одеський слідчий ізолятор"/Facebook

У мережі поширюється відео, на якому ексспівробітника ТЦК нібито змушують переносити капці у зубах в Одеському СІЗО. Через можливе порушення прав людини розпочато службову перевірку. На час розслідування керівництво установи відсторонили від виконання обов'язків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Державної кримінально-виконавчої служби України у неділю, 7 червня.

В Одеському СІЗО нібито змушували в зубах приносити капці

У Державній кримінально-виконавчій службі України повідомили про початок службової перевірки після появи резонансного відео з Одеського слідчого ізолятора. У публічному просторі поширюється інформація, що на записі може бути зафіксований колишній працівник ТЦК. Водночас у відомстві наголошують, що достовірність відеоматеріалу наразі перевіряється.

За інформацією ДКВС, на оприлюдненому відео зафіксовані ймовірні протиправні дії щодо громадянина з боку осіб, які перебували з ним в одній камері. Попри відсутність експертного висновку щодо справжності запису, для забезпечення об'єктивного розслідування керівництво Одеського СІЗО відсторонили від виконання службових обов'язків на час перевірки.

Крім того, до установи направили спеціальну групу з-поміж керівного складу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань. Її завданням є перевірка можливого порушення прав людини та встановлення всіх обставин інциденту.

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У ДКВС зазначили, що перевірка проводитиметься спільно з представниками інших правоохоронних органів у визначені законом строки. Після її завершення результати обіцяють оприлюднити.

У відомстві також наголосили, що Міністерство юстиції та Державна кримінально-виконавча служба реагують на кожен випадок можливого порушення прав людини в місцях несвободи, особливо якщо йдеться про ймовірні неправомірні дії з боку персоналу установ виконання покарань.

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Скриншот повідомлення Державної кримінально-виконавчої служби України/Facebook

Новини.LIVE повідомляли, що російські війська вночі 7 червня масовано атакували Одещину ударними дронами. Внаслідок обстрілу поранення дістав чоловік, також пошкоджено житлові будинки, газопровід, храм і вантажівки. Крім того, напередодні РФ завдала ударів по двох цивільних пошуково-рятувальних суднах у Чорному морі.

Новини.LIVE інформували, що на початку 2026 року в Одесі правоохоронці викрили канал постачання наркотиків до слідчого ізолятора. Підприємця затримали на КПП під час спроби завезти на територію установи сотні згортків і ємностей із забороненими речовинами.

Одеса СІЗО розслідування
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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