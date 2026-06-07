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Головна Одеса РФ атакувала Одещину та цивільні судна у Чорному морі: наслідки

РФ атакувала Одещину та цивільні судна у Чорному морі: наслідки

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 09:20
РФ атакувала Одещину та цивільні судна у Чорному морі: наслідки
Рятувальник на місці влучання дрона. Фото: ДСНС Одещини

У ніч на 7 червня росіяни масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ударів поранення дістав чоловік, пошкоджено житлові будинки, газопровід, храм і вантажівки. Крім того, напередодні РФ завдала ударів по двох цивільних пошуково-рятувальних суднах у Чорному морі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на офіційні заяви.

РФ атакувала Одещину
Зруйнована будівля в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Атака по Одесі

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, в Одесі внаслідок ворожого удару сталося займання нежитлової будівлі. Постраждав 41-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. Його стан медики оцінюють як задовільний. У ДСНС уточнили, що в місті загорілася дерев'яна споруда. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Вибиті вікна унаслідок удару
Розбита будівна в Одеському районі. Фото: ДСНС Одещини

Атака по Одещині

У сусідньому з Одесою Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу та будівлю на території Спасо-Преображенського храму. Також пошкодження зазнали два вантажні автомобілі.

Пошкоджена автівка
Вантажівка, яка зазнала пошкоджень. Фото: ДСНС Одещини

Наслідки атаки зафіксували й на території Чорноморської громади, де пошкоджено житлові будинки. За попередньою інформацією, там обійшлося без постраждалих.

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До ліквідації наслідків удару залучали 45 рятувальників та 10 одиниць техніки. Роботу екстрених служб ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

Атака на цивільні судна у Чорному морі

Крім того, Військово-морські сили ЗСУ повідомили про атаку на цивільні судна в Чорному морі. За їхніми даними, вдень 6 червня російські війська завдали ударів по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору.

Судно у Чорному морі
Маркування на судні. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Обидва судна мали спеціальне маркування SAR (Search and Rescue), яке використовується для пошуку та порятунку людей на воді. Відповідно до міжнародного гуманітарного права такі плавзасоби перебувають під особливим захистом і не можуть бути законною військовою ціллю.

В морі горить цивільне судно
Атаковане цивільне судно. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

У ВМС наголосили, що удар по пошуково-рятувальних суднах є грубим порушенням міжнародного права та створює додаткові ризики для безпечної роботи гуманітарного морського коридору в Чорному морі.

РФ атакувала цивільні судна у Чорному морі
Пошкоджене цивільне судно у Чорному морі. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

Раніше Новини.LIVE інформували, що в ніч на 6 червня атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, готель, медичний центр та об'єкт критичної інфраструктури.

Також Новини.LIVE писали, що вдень 5 травня російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. По об’єкту інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику регіону, було випущено дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною. У момент атаки на території працювали дорожні працівники. Внаслідок удару поранення отримали восьмеро людей.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти 5 червня російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. Основний удар прийшовся на Одеський район. Внаслідок одного з влучань було зруйновано приватний житловий будинок. Також пошкодження зазнали об’єкти житлової інфраструктури.

Чорне море Новини Одеси обстріл Одеси Наслідки обстрілу Одещини
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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