РФ атаковала Одесчину и гражданские суда в Черном море: последствия

Спасатель на месте попадания дрона. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 7 июня россияне массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате ударов ранения получил человек, повреждены жилые дома, газопровод, храм и грузовики. Кроме того, накануне РФ нанесла удары по двум гражданским поисково-спасательным судам в Черном море.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на официальные заявления.

Разрушенное здание в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

Атака по Одессе

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, в Одессе в результате вражеского удара произошло возгорание нежилого здания. Пострадал 41-летний мужчина, который получил осколочные ранения. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. В ГСЧС уточнили, что в городе загорелась деревянная постройка. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Разбитая стройка в Одесском районе. Фото: ГСЧС Одесской области

Атака по Одесской области

В соседнем с Одессой Черноморске повреждены жилые дома, газовая труба и здание на территории Спасо-Преображенского храма. Также повреждения получили два грузовых автомобиля.

Грузовик, который получил повреждения. Фото: ГСЧС Одесской области

Последствия атаки зафиксировали и на территории Черноморской громады, где повреждены жилые дома. По предварительной информации, там обошлось без пострадавших.

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К ликвидации последствий удара привлекали 45 спасателей и 10 единиц техники. Работу экстренных служб осложняли повторные сигналы воздушной тревоги.

Атака на гражданские суда в Черном море

Кроме того, Военно-морские силы ВСУ сообщили об атаке на гражданские суда в Черном море. По их данным, днем 6 июня российские войска нанесли удары по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора.

Маркировка на судне. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Оба судна имели специальную маркировку SAR (Search and Rescue), которая используется для поиска и спасения людей на воде. В соответствии с международным гуманитарным правом такие плавсредства находятся под особой защитой и не могут быть законной военной целью.

Атакованное гражданское судно. Фото: Военно-морские силы ВСУ

В ВМС подчеркнули, что удар по поисково-спасательным судам является грубым нарушением международного права и создает дополнительные риски для безопасной работы гуманитарного морского коридора в Черном море.

Поврежденное гражданское судно в Черном море. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

Ранее Новини.LIVE информировали, что в ночь на 6 июня атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате ударов повреждены жилые дома, отель, медицинский центр и объект критической инфраструктуры.

Также Новини.LIVE писали, что днем 5 мая российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. По объекту инфраструктуры, который обеспечивает критически важную логистику региона, было выпущено две баллистические ракеты с кассетной боевой частью. В момент атаки на территории работали дорожные работники. В результате удара ранения получили восемь человек.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 5 июня российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Основной удар пришелся на Одесский район. В результате одного из попаданий был разрушен частный жилой дом. Также повреждения получили объекты жилой инфраструктуры.