РФ вдарила касетними боєприпасами по Одещині: є постраждалі

Дим після удару. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України. Цього разу під атакою опинилася Одещина. Внаслідок обстрілу постраждали мирні люди, які виконували свою роботу. На місці триває ліквідація наслідків удару та надання допомоги потерпілим.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

Удар по Одещині

Вранці, 5 травня, російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. За попередніми даними, по об’єкту інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику регіону, було випущено дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною.

У момент атаки на території працювали дорожні працівники. Внаслідок удару поранення отримали вісім людей. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані, решта також потребують медичної допомоги. За інформацією обласної влади, всі поранені виконували свої щоденні обов’язки та забезпечували роботу транспортної мережі регіону. Їх оперативно доправили до медичних закладів, де лікарі надають необхідну допомогу.

Ліквідація наслідків

Після влучання на місці розпочалися роботи з ліквідації наслідків атаки. До них залучили всі профільні служби. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та працюють над відновленням роботи об’єкта.

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Що відомо про атаку

Тривогу на Одещині оголосили о 10:57. Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль у напрямку Маяків. Вибух пролунав близько 11:01. Згодом з’явилася загроза застосування ударних безпілотників для міста Південне. Відбій дали об 11:38.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 4 червня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинився об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок влучання були пошкоджені складське приміщення та обладнання. На території виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Попри пошкодження інфраструктурного об’єкта, загиблих і постраждалих немає.

Також Новини.LIVE писали, що Одещина вночі, 5 червня знову опинилася під ударом російських безпілотників. Ворожа атака зачепила житлову забудову та об’єкти критичної інфраструктури в Одеському районі. Через влучання спалахнули пожежі, а одна людина зазнала поранень. До ліквідації наслідків залучили десятки рятувальників і спецтехніку.