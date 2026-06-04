Нічна атака росіян на Одещину: стали відомі наслідки

Рятувальники на місці атаки. Фото: Одеська ОВА

Одещина вкотре опинилася під ворожою атакою ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнав об’єкт критичної інфраструктури. На місці влучання спалахнула пожежа. Рятувальники швидко приборкали вогонь та не допустили його поширення. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Удар по Одещині

У ніч проти 4 червня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинився об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок влучання були пошкоджені складське приміщення та обладнання. На території виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Попри пошкодження інфраструктурного об’єкта, загиблих і постраждалих немає.

Робота рятувальників

За даними ДСНС, до ліквідації наслідків атаки залучили 57 рятувальників і 16 одиниць техніки. Також працювала місцева пожежна команда — 16 осіб особового складу та 5 одиниць техніки. Наразі фахівці продовжують оцінювати масштаби завданих збитків.

Що відомо про атаку

Тривогу в Одеському районі оголосили о 00:20. Повітряні сили повідомляли про те, що близько 15 ударних БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Чорноморське та Південне. О 00:39 сигнал про загрозу почули й жителі Подільського, Березівського та Роздільнянського районів. Захисники неба зазначили, що нова група дронів прямує у напрямку регіону. Відбій пролунав 01:23.

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Також Новини.LIVE писали, що вранці, 1 червня, російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні.