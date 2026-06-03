Наслідки нічної атаки на Одещину: дві людини постраждали

Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

У ніч на 3 червня російські війська знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків. На місці працюють екстрені служби та правоохоронці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот із Telegram

Наслідки атаки

Чергова ніч на Одещині минула під звуки повітряної тривоги та роботи сил протиповітряної оборони. Російські війська спрямували ударні безпілотники по об'єктах цивільної інфраструктури області. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали вантажний автомобіль і службове приміщення на території парковки. Також постраждали двоє чоловіків віком 20 та 36 років. Обох доставили до лікарні для надання медичної допомоги. За попередньою інформацією, одного з постраждалих госпіталізували.

Робота служб

Після обстрілу на місці працювали рятувальники, медики та правоохоронці. Фахівці ліквідовували наслідки атаки та документували завдані руйнування. За фактом російського удару розпочато досудове розслідування за статтею про воєнні злочини. Слідчі та прокурори продовжують фіксувати наслідки чергової атаки проти цивільного населення регіону.

Нічні тривоги

У ніч на 3 червня тривога на Одещині лунала двічі. Першу оголосили о 00:11. Під час цієї загрози у місті пролунав вибух, який доносився з області. Відбій загрози оголосили о 01:17.

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Друга тривога пролунала о 05:47 і тривала понад годину до 06:50. Тоді була також загроза застосування ударних безпілотників. Повітряні сили зазнавали, що БпЛА на Одещині, прямує повз н.п Теплодар.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська не припиняють регулярні обстріли південних регіонів України. Протягом минулої доби повітряні тривоги в Одеській області лунали одна за одною. У ніч на 28 травня під ударом ворога знову опинилася цивільна та критична інфраструктура.

Також Новини.LIVE писали, що вранці, 1 червня, російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками пошкодило фасад, двері й понад 30 вікон.