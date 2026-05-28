Чергова атака на Одещину: наслідки від ударів дронів

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: Одеська ОВА

Російські війська не припиняють регулярні обстріли південних регіонів України. Протягом минулої доби повітряні тривоги в Одеській області лунали одна за одною. У ніч на 28 травня під ударом ворога знову опинилася цивільна та критична інфраструктура.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наслідки нічних ударів

Під час нічної атаки російські окупанти спрямували на південь Одещини ударні безпілотники. Зафіксовано влучання БпЛА у приватний житловий будинок та один з об’єктів інфраструктури. Вибухова хвиля пошкодила скління у навколишніх будівлях.

За попередніми даними, інформація про постраждалих чи загиблих серед місцевих мешканців не надходила. На місцях подій одразу почали працювати всі екстрені служби для ліквідації наслідків ворожих прильотів.

Ворожий флот

Російський флот наразі не утримує бойових кораблів у відкритому морі на постійній основі. Для проведення атак російські судна виходять з пунктів базування всього на кілька годин. Це робиться виключно під час масованих комбінованих ударів, аби створити додаткові труднощі для української системи протиповітряної оборони. Зараз ситуація в Азово-Чорноморському регіоні залишається цілком контрольованою українськими військовими.

"Насправді, за останній місяць це, фактично, були єдині пуски застосування носіїв крилатих ракет морського базування. Наприклад, станом на зараз, жодних кораблів в морі, в принципі, не утримує ворог. Так, можна сказати, що ситуація залишається доволі стабільною в Азово-Чорноморському регіоні", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Активність російської авіації

Основна активність російських військ зараз фіксується саме у повітряному просторі, а не на воді. Окупанти використовують свої літаки переважно як засіб протиповітряної оборони для захисту власних об'єктів. При цьому виходів бойових кораблів РФ у море досі не спостерігається. Міжнародне цивільне судноплавство у Чорному морі продовжує працювати у звичайному штатному режимі.

"Якщо брати активність авіації, вона є. Цієї ночі так само була. І попередні доби є теж доволі активно. Тому що, в першу чергу, авіація ця застосовується і як засіб ППО з боку росіян", — розповів речник ВМС.

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень, 27 травня, ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками, цілячи в цивільну інфраструктуру. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Також зафіксовані пожежі та руйнування. Наразі відомо про постраждалих, на місці працюють екстрені служби, інформація уточнюється.

Також Новини.LIVE писали, російські загарбники обстріляли Одеську область ракетами ввечері в суботу, 23 травня. Росія поцілила по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого дев'ятеро людей постраждали, серед них — троє дітей.