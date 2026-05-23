РФ атакувала ракетами Одещину: 9 людей поранені, серед них діти

Працівники ДСНС на місці російського обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські загарбники обстріляли Одеську область ракетами ввечері в суботу, 23 травня. Росія поцілила по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого дев'ятеро людей постраждали, серед них — троє дітей.

Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передають Новини.LIVE.

Наслідки удару по Одещині 23 травня

"Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини. За попередніми даними, внаслідок удару поранено девʼятеро людей, серед них троє дітей віком від 8 до 12 років", — зазначив Кіпер.

Він уточнив, що сімох постраждалих ушпиталили — стан одного дорослого важкий, діти — в стані середньої тяжкості.

Наразі на місці обстрілу працюють екстрені служби, а постраждалі отримують необхідну допомогу.

Читайте також:

"Інформація щодо наслідків атаки уточнюється", — додав голова ОВА.

Повідомлення Олега Кіпера в Telegram. Фото: скриншот

Новини.LIVE повідомляли, що речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив про збиття реактивних російських безпілотників. Саме такі дрони РФ почала застосовувати під час обстрілів, зокрема, одну з таких цілей нещодавно знищили саме над Одещиною.

Також Новини.LIVE розповідали з посиланням на Службу безпеки України, що вдалося викрити агентурну мережу ФСБ РФ, яка збирала дані для ударів по Києву та Одеській області. Один із агентів був "у сплячому режимі" більш як 10 років, на початку 2026 року він розпочав збір інформації про військових, чиновників та помешкання голови ДСНС.

Додамо, що в Одесі сім'ї загиблих військових, волонтери та небайдужі громадяни провели акцію "Вишита памʼять" на Алеї героїв. Захід був приурочений Дню вишиванки — люди приходили у вишитих сорочках із портретами рідних та прапорами.