РФ атаковала ракетами Одесскую область: 9 человек ранены, среди них дети

Работники ГСЧС на месте российского обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские захватчики обстреляли Одесскую область ракетами вечером в субботу, 23 мая. Россия попала по гражданской инфраструктуре, в результате чего девять человек пострадали, среди них — трое детей.

Об этом сообщает председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передают Новини.LIVE.

Последствия удара по Одесской области 23 мая

"Враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. По предварительным данным, в результате удара ранены девять человек, среди них трое детей в возрасте от 8 до 12 лет", — отметил Кипер.

Он уточнил, что семерых пострадавших госпитализировали — состояние одного взрослого тяжелое, дети — в состоянии средней тяжести.

Сейчас на месте обстрела работают экстренные службы, а пострадавшие получают необходимую помощь.

"Информация о последствиях атаки уточняется", — добавил глава ОВА.

Сообщение Олега Кипера в Telegram. Фото: скриншот

Новини.LIVE сообщали, что спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телемарафона "Мы — Украина" заявил о сбитии реактивных российских беспилотников. Именно такие дроны РФ начала применять во время обстрелов, в частности, одну из таких целей недавно уничтожили именно над Одесской областью.

Также Новини.LIVE рассказывали со ссылкой на Службу безопасности Украины, что удалось разоблачить агентурную сеть ФСБ РФ, которая собирала данные для ударов по Киеву и Одесской области. Один из агентов был "в спящем режиме" более 10 лет, в начале 2026 года он начал сбор информации о военных, чиновниках и помещениях главы ГСЧС.

Добавим, что в Одессе семьи погибших военных, волонтеры и неравнодушные граждане провели акцию "Вышитая память" на Аллее героев. Мероприятие было приурочено ко Дню вышиванки — люди приходили в вышитых рубашках с портретами родных и флагами.